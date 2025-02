Hospital Gumersindo Sayago: Un desafío para la salud regional

El Hospital Municipal Gumersindo Sayago de Villa Carlos Paz es una institución con una larga trayectoria en la atención de la salud de la comunidad. Desde su creación en la década de 1950, ha sido financiado por los contribuyentes del municipio, brindando un servicio esencial para la población local. Sin embargo, con el paso del tiempo, su función ha trascendido los límites de la ciudad, convirtiéndose en un centro asistencial de referencia para una extensa región.

Actualmente, el Hospital Sayago no solo atiende a los habitantes de Villa Carlos Paz, sino que también recibe pacientes de nueve comunas y municipios de los alrededores, incluyendo San Antonio, Mayu Sumaj, Icho Cruz, Tala Huasi, Cuesta Blanca, Estancia Vieja, Santa Cruz del Lago, Parque Siquima y Cabalango. En conjunto, estas localidades suman más de 20.000 personas que acceden a los servicios médicos del hospital.

El principal motivo por el cual los habitantes de estas zonas recurren al Hospital Sayago es la calidad de la atención que ofrece. Este nosocomio cuenta con todas las especialidades, tecnología avanzada, laboratorios y un servicio de emergencias eficiente, lo que lo convierte en una alternativa superior al Hospital Regional Provincial Domingo Funes.

El dilema del financiamiento

La problemática surge cuando se analiza el financiamiento de este servicio de salud. Los contribuyentes de Villa Carlos Paz sostienen económicamente el hospital, a pesar de que una gran cantidad de pacientes provienen de otras jurisdicciones. La atención sanitaria es un derecho fundamental que no puede negarse, pero la falta de aportes del gobierno provincial para sostener el sistema genera una sobrecarga financiera en el municipio.

Ante esta situación, el hospital ha decidido implementar un sistema de arancelamiento para aquellos pacientes que no poseen domicilio en Villa Carlos Paz. Esta medida busca garantizar la sustentabilidad del establecimiento y mantener los estándares de atención. Las tarifas establecidas son significativamente inferiores a las de la atención privada y, aún en casos donde el paciente cuente con cobertura de obra social o prepaga, el costo del coseguro en el Hospital Sayago es aproximadamente la mitad del que se abona en otros centros de salud privados.

Controversia y Repercusiones Políticas

La decisión de arancelar la atención a los no residentes ha generado un fuerte debate y ha sido objeto de politización. Sectores políticos, particularmente de orientación kirchnerista, han impulsado una campaña mediática en contra de la medida, argumentando que afecta la salud pública y genera exclusión. No obstante, el objetivo del arancelamiento no es restringir el acceso a la salud, sino asegurar la viabilidad del hospital y evitar su desfinanciamiento.

En definitiva

El Hospital Gumersindo Sayago cumple una función vital en la región, pero su financiamiento no puede recaer exclusivamente en los habitantes de Villa Carlos Paz. La falta de inversión por parte del gobierno provincial en la salud de las localidades vecinas obliga a tomar medidas para sostener la calidad de atención del hospital. El arancelamiento de las prestaciones para no residentes aparece como una solución necesaria para equilibrar las cargas financieras y garantizar que el servicio continúe funcionando con excelencia.

Es imperativo que las autoridades provinciales tomen cartas en el asunto y brinden el apoyo económico necesario para que el Hospital Sayago pueda consolidarse como un verdadero hospital regional, beneficiando a toda la comunidad del sur de Punilla sin comprometer la economía del municipio de Villa Carlos Paz.