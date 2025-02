De campeón mundial de póker a "ser de luz".

Por Pedro Jorge Solans

Un joven argentino oriundo de Villa Carlos Paz, Córdoba, ha sorprendido al mundo al revelar su transformación personal y espiritual en Marbella, España. Tras alcanzar la cima del póker profesional, este ex campeón mundial ha dejado atrás su vida anterior para abrazar una nueva existencia dedicada al desarrollo personal y la conexión espiritual.

Así llegó a Europa

El joven argentino que encontró la luz en Marbella es oriundo de Villa Carlos Paz. Llegó a ser campeón mundial de Póker. Ahora vive su transformación en España, bajo el sol de Andalucía, abrazado a la energía Kundalini, alejado de los deseos terrenales con un cuerpo que refleja su cambio interior.

Desde Argentina había logrado el título de campeón del mundo en Póker. Para lograr ese ansiado mérito mundano conoció las miserias humanas. Apenas con 30 años y varios pergaminos obtenidos por sus actividades sociales, llegó a Europa, donde tuvo diversas experiencias laborales y conoció personas de todo tipo de talante.

Después de recorrer y trabajar en diferentes países se afincó en Marbella, Málaga, donde un episodio le cambió la vida. Transformó su cuerpo, su forma de vivir y, obviamente, encontró el conocimiento que lo formó en un ser de luz.

Actualmente reside en la ciudad balnearia más bonita de Andalucía, con 60 kilogramos menos de peso, desarrollando su cuerpo, y dando batalla a los deseos mundanos. Dejó todo lo que lo hizo famoso en el pasado.

Su cambio físico le llevó alrededor de tres meses, pero transformar su mente le insumió muchos años. Pasó mucho tiempo hasta que llegó aquella noche que lo cambió para siempre.

En un paraje de Puerto Banús

Su experiencia

Desde Puerto Banús, narró, especialmente, su experiencia: “Una noche, experimenté la activación de una energía dormida en mi sacro: la energía Kundalini.

En ese momento, comprendí la divinidad del cuerpo humano y de toda la creación. Me di cuenta de que somos hijos del Padre, Dios Todopoderoso, y esa revelación me llevó a honrar mi cuerpo con amor y a impregnar mis acciones diarias con consciencia y gratitud. Fue un despertar profundo, el reconocimiento del Cristo que habita en mí y en cada uno de nosotros.

Además, entendí también, que todos somos hermanos, aunque muchos aún se encuentren atrapados en las tentaciones del deseo, la codicia y el odio. Pero, incluso, en medio de esas sombras, la luz sigue brillando dentro de cada alma, esperando ser despertada por el amor y la verdad”.

Qué es la energía Kundalini

La energía Kundalini —que experimentó el joven nacido en Villa Carlos Paz y que por ahora quiere que se respete su anonimato— es una fuerza vital y espiritual que se encuentra en la base de la columna vertebral. Se la representa como una serpiente o un dragón enroscado. Es un concepto importante en el hinduismo y se practica en diversas disciplinas, como el yoga, el budismo, el tantra, el taoísmo, el gnosticismo y el sijismo. Sus características: fuente de poder y vitalidad, esencia de la consciencia divina, conecta el cuerpo físico con el universo espiritual. Es vital para el bienestar integral, armoniza el cuerpo y la mente, abre canales energéticos que mejoran la salud física, emocional y mental.

Se la puede activar mediante la meditación, el yoga, el pranayama, la práctica de asanas y el canto de mantras. Cuando se despierta, la persona evoluciona espiritualmente y empieza a experimentar una serie de cambios en su vida.

El despertar de Kundalini puede conducir a un mayor nivel de conciencia y una mayor sensación de bienestar.

El cambio

El joven, que en otra etapa de su vida fue muy conocido, y pasó toda su infancia y gran parte de su juventud en Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, sigue contando:

“Aquí en Marbella, he perdido todo deseo por los excesos. No bebo alcohol, no consumo harinas, no fumo, ni daño mi cuerpo, pues es el templo del Espíritu Santo, y solo así puedo habitar en él. Me cuido con ejercicios físicos, baños, sauna y una alimentación natural a base de miel, nueces, dátiles y otros alimentos saludables”.

Admite que fue ayudado por seres que fue conociendo en el camino: “de todo tipo, hasta un empleado de un supermercado. Todos tienen algo para enseñarnos. Y una vez que despertás, automáticamente, te aparecen las ganas de rezar, es increíble... de lanzar afirmaciones al universo y creer en la creación. Por ejemplo, yo creo en el Bien y en el Mal, en la eterna lucha de siempre. Creo que sin Luz no hay Sombra que el mal existe porque existe el bien. Creo que en todas las religiones porque todas tienen algo para enseñar, pero también todas ocultan la verdad”.

El joven muestra su paciencia y la capacidad de contemplación que logró tras dejar todas las codicias terrenales. “No me importa más morir, y, después de eso, empecé a vivir, porque somos eternos. Eso sí, me cuido en la tierra porque me costó mucho trabajo ser quien soy”.