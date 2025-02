La verdad está oculta en el horizonte

Por Javier Castejón

(médico y escritor)

II parte

En tanto pasa el tiempo insensible a mi angustia, seguiré sentado en mi piedra, cuidando mis cabras, esperando que algún día se me revele la verdad, que siempre se empeña en esconderse de mi mirada justo en el horizonte de mi desierto, justo en el tiempo de mis ansiedades.

Es que por mas vueltas que le doy no consigo llegar a conclusión alguna ni por supuesto alcanzar la serenidad. Me siento todas las noches y busco en las estrellas, es tal vez su parpadeo lo único que me serena un poco. Pero cuando despierto a la mañana siguiente me irrito al percatarme de que el vacío existencial continua siendo mi compañero de las horas y de los días. Es cuando percibo que noche tras noche duermo el sueño de los inocentes tras contemplar pasivamente el fulgor del cielo, la belleza de los planetas y la apabullante inmensidad del cosmos. Pero siempre vuelvo a despertarme con nada entre las manos, sin certeza alguna en la que sostener mi tiempo y mi espacio. Me estremece el presentimiento de que existe un limite absoluto del conocimiento y que nunca jamás nos acercaremos los humanos apenas a vislumbrar cual es la verdad oculta más allá de la noche estrellada.

Se que existen los pobres ilusos que creen en la fuerza de la razón humana y la posibilidad de alcanzar el conocimiento del universo y por ende, de la causa humana dentro de su rueda eterna. Pensar, siquiera imaginar que esta raza de primates a la que pertenecemos es siquiera con sus solas facultades de pensamiento y razón acercarse al conocimiento de la realidad me parece un acto de soberbia cósmica, sobre todo ahora que sabemos que el universo se expande hasta el infinito y que ni siquiera la luz de los últimos planetas muertos será capaz de llegar a la tierra. ¿Como podremos siquiera concebir la verdad de aquello que jamás tendremos al alcance de nuestra ciencia y nuestra lógica?

Cuando me siento sobre mi piedra a contemplar las noches estrelladas, me asalta la rabia contra este creador que nos niega incluso el conocimiento, a pesar de habernos dotado de la facultad suficiente para desearlo. Ni sentado sobre mi piedra del desierto ante las estrellas magnificientes de la noche infinita, ni inmerso en la vorágine social que ya rechacé, seré nunca capaz de presentir siquiera un átomo de la verdad.

Renuncié a las difusas glorias con que pretendían envanecerme mis aduladores y abandoné el delirio de las posesiones que me impulsaban a sentirme dueño de mi existencia. Incluso olvidé los amores cotidianos construidos sobre el sexo y la petulancia. Me vine a este desierto buscando un renacimiento del alma buscando las raíces del ser, la pureza del principio. Pensé que lejos de aquellos cielos contaminados de oscuras razones y aquellas tierras corruptas de falsas necesidades alcanzaría algún átomo de luz sobre el que comenzar a construir el sentido de mi existencia.

Puedo acaso consolarme aspirando a la suspensión del juicio, a aceptar que somos tan contingentes y limitados que jamas alcanzaremos siquiera el presentimiento de la realidad. Cuando me asalta esta tentación, pienso si tal vez mis cabras no son más felices que yo, por no sentirse partícipes de esta angustia existencial que me corroe. ¿O acaso me engaño a mí mismo, y ellas, como yo, sienten incertidumbre y vértigo cuando de noche las saco a pastar la escasa hierba de este desierto y, como yo, alzan su mirada a las estrellas?. A veces las descubro mirando absortas el cielo nocturno como yo hago desde mi piedra. ¿Que me diferencia de ellas sino unos cuantos millones de años evolutivos?. ¿Y que son esos años en la historia del cosmos?.

Quizá hasta las piedras sientan el vértigo de la existencia, pues como dijo el de Asís: "Aprendamos del silencio de las piedras". Aprendamos entonces de su silencio y aceptemos la suspensión del juicio, la resignación de que las estrellas están solo para que nosotros las contemplemos. Pero, ¡ay!, como dijo el sabio, "si tú miras al abismo, el abismo también te devuelve la mirada". Y es entonces por lo que los buscadores estamos permanentemente cayendo en nuestro propio abismo.

Por qué será que Dios ha construido así la razón del hombre, estructurada sobre la duda permanente y la angustia infinita. Pues conforme más sabemos o creemos saber, más dudas nos asaltan, más enemigos del conocimiento nos limitan y más estrellas aparecen parpadeantes en nuestra noche del desierto.

¿Qué me está permitido esperar de quien soy yo? ¿Me será dado apenas vislumbrar el rostro de Dios alguna vez?. Conforme más cerca siento el parpadeo de las estrellas, mas evidente me parece que la razón nunca podrá ofrecer pruebas definitivas sobre estas cuestiones trascendentales, por muy fundamentales que están sean para mi vida y mi concepción del mundo.

Pero, en todo este maremagnum de ideas y raciocinios, ¿donde dejamos el amor?. ¿O acaso no es este una facultad, quizá la única, para alcanzar el conocimiento?

¿Por qué siempre pensamos que la razón es el único camino hacia el conocimiento? ¿Acaso no tiene el humano otras facultades que quizá le acerquen más a la verdad?

¿No hay más certeza en el amor de una madre que en todos los silogismos pitagóricos de la historia de la filosofía? ¿No es más verosímil quizá la atracción sexual que la especulación cartesiana? ¿De verdad es "cogito eso sum" y no "sum ergo cogito"? ¿No es el pensamiento después de la vida, como el amor la vida misma? ¿Soy yo diferente de mis cabras cuando como ellas contemplo extasiado el parpadeo de las estrellas?

Claro que así nacieron las supersticiones y las religiones. De la mano de la credulidad irreflexiva. Así se gestaron las creencias sin fundamento racional, alimentadas por miedos y amores que no sabemos de que rincón del alma surgen como bendiciones o maldiciones. Y siempre andamos así, como polvo enamorado animado por el viento de los días, como inquietud sin descanso alimentada por el deseo de búsqueda

¡Mi alma se cansa de hablar consigo misma, pero aún agónica en su estertor, continúa buscando en la luz de las estrellas!