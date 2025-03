Sobre llovido, inundados

Por Jorge Felippa. (Escritor y periodista)

Dice la periodista española María Rosa Artal en una nota titulada “La pandemia que no hizo mejor a la sociedad”: “No salimos mejor como sociedad, pero algunos, sí. Y son quienes pueden rescatarnos de la pandemia de la infamia: no aceptar que nos cambien pan por balas o la anulación despiadada de los vulnerables para enriquecer a los poderosos, que han sorbido el cerebro de millones de personas en un daño superior a cualquier virus”.

Y se cae de maduro la pregunta. ¿De quién habla, de los españoles o de nosotros? Y en España, una jueza “con cojones”, escribe otra colega, “le está haciendo la autopsia a Mazón”, el presidente de la Generalitat de Valencia que durante la tragedia de las inundaciones de la DANA, el pasado 30 de Octubre de 2024, no dio la cara hasta muy tarde en su puesto de gobierno, cuando ya los muertos eran centenares y miles de ciudadanos lo habían perdido todo. Sí como ahora en Bahía Blanca. Y reclama esa periodista llamada Irene Lozano: “No dejen que esto siga encanallando la vida pública española. No alienten una reconstrucción hecha sobre la miseria ética de la irresponsabilidad, la impunidad y la mentira. La reconstrucción necesita un líder político que pueda abrazar a los que sufren”.

Aquí disiento con la colega: ya no hay que esperar que ningún líder político nos indique hacia dónde y cómo encauzar nuestros pasos para salir de esta encerrona que padecemos desde hace más de un año. Como afirma Marcelo Figueras: “Si algo dejó en claro el rechazo del Senado a investigar a Milei del que fuimos testigos esta semana, es que la degradación de los tres poderes sobre los que se basa la institucionalidad argentina no tiene vuelta atrás. Es demasiado extensa y demasiado profunda. No puede construirse nada sólido a partir de maderas devoradas por la carcoma. Habría que rescatar a las pocas vigas que todavía no se llenaron de bichos, deshacerse de las demás y empezar de nuevo, prácticamente desde cero. Vivimos en una sociedad que impulsa al individualismo en grado patológico. Propugna la salvación individual, caiga quien caiga.”

¿Son coincidencias o es pura imaginación afiebrada por el insomnio luego de una tarde y una noche viendo y escuchando llover sobre nuestra ciudad? Para coincidencias son demasiadas. Por casa ya sabemos cómo andamos: con el agua al cuello en todos los sentidos. No hay metáfora que valga. Pero con un atisbo de incertidumbre que no despeja el horizonte. Escribo esto, horas antes de una nueva marcha de los jubilados alrededor del Congreso. Ahora, y por primera vez desde que asumió Milei, ellos y sus organizaciones estarán acompañados por las hinchadas de decenas de clubes de fútbol, en una movida tan inesperada como inédita que ha provocado que hasta la CGT haya decidido sumarse a esta jornada que puede resultar histórica. Sobre todo, luego de la explícita amenaza de represión de la ministra Patricia Bullrich, a quienes se movilicen en apoyo a los justos reclamos de los “viejos”. Una noble causa que muchos han retomado bajo la sentencia de Diego Maradona: “Hay que ser muy cagones para meterse con los jubilados”.

¿Será por eso que recién esta mañana, casi en secreto, el Presidente se animó a ir a Bahía Blanca? ¿Para evitarse el mal rato que los vecinos le hicieron pasar el fin de semana pasado a la inefable “Pato” Bullrich y al ministro Petri, “el camouflado”? Así, jugando a las escondidas hasta el “Día de los Enamorados”, donde por una “memecoin” llamada Libra, el rey quedó desnudo. Él y su corte de aduladores y tesoreros abrepuertas, protagonistas del “mayor robo de criptomonedas de la historia” según escribió la prestigiosa revista financiera Forbes.

Y en el mientras tanto, metieron de prepo un juez en Corte Suprema, y con otro DNU, quieren apurar un nuevo y brutal endeudamiento con el FMI, apretando diputados y gobernadores en el Congreso. Lo malo es que los más veteranos, a esta película ya la vimos y las remakes, con los mismos actores, nos va a explotar en la cara a millones de argentinos. Y ya no sólo tendremos el agua al cuello, sino una soga.