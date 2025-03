"El largo domingo santo" sigue su gira exitosa por Andalucía

Por Fernando Mesquida Garrido

(Novelista. Autor de “Un mar de rosa y oro” y “Luces de Bengala. Un voluntario en el corazón de India”. Miembro del grupo literario “Letraheridos de Hospital”)

Una marcha triunfal podría acompañar la gira que la película “El largo Domingo Santo” esta teniendo en tierras de Andalucía. Un film que gusta a todos, conmueve los corazones y llena las salas donde es proyectado. En esta ocasión ha sido la provincia de Granada, en el “Palacio de las Artes Escénicas y de la Música” de Churriana de la Vega, la que se vistió de gala para recibir al elenco, director y directora de arte y demás miembros de la película, en una memorable tarde del 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, ya que la película contiene también la historia de una mujer que con gran valentía plantó cara a un marido maltratador que no consentía que viviera con su propio hijo.

Ya nos referimos en anteriores reseñas al director Agustín Claros, un cineasta que casi de la nada ha conseguido levantar una obra maestra. Un director de cine sevillano con un extenso historial cinematográfico a sus espaldas, que ha llevado al cine la adaptación de una novela de Francisco Luque, de la que éste escritor ha sido también guionista.

El acto se celebró a beneficio de la ONG “Relevos por la Vida”, que con tanto acierto, cariño y dedicación dirige Maruzzella con el auxilio de Eli. Su finalidad es “mejorar las condiciones de los adolescentes y jóvenes adultos –que padecen procesos oncológicos- mediante la creación de espacios hospitalarios, unidad de adolescentes y actividades de ocio durante sus tratamientos y posterior rehabilitación.”

Una vez más, la película tocó el corazón de todos los asistentes en una jornada inolvidable. Se trata de un film que gusta mucho a los espectadores y que se está intentando abrir camino en el mundo de las productoras cinematográficas, quienes deberían de abrir más sus ojos y apostar por una película para la que no valen los calificativos de que no es comercial. ¿Cómo no puede ser comercial una película que en las proyecciones que de ella se han realizado ha sido tanto del agrado de los espectadores? Bueno, ya sabemos que nos movemos en un mundo donde la valoración de las obras de arte no es acertada en ocasiones. En el mundo de la industria cinematográfica sobrevive quien puede y muchas veces el marketing y la publicidad no guardan una relación directa con la calidad del producto artístico, sino con el presupuesto con el que se cuenta. Cuando a las productoras y distribuidoras llegan películas, el primer criterio que éstas consideran, antes que el artístico, es si consta alguien conocido en el elenco y dudan de aquellas creaciones realizadas con bajo presupuesto. Esto debería de cambiar. La valoración de una obra de arte no puede basarse en factores de este tipo. Una de las pretensiones de esta reseña es contribuir a tomar conciencia de que “El largo Domingo Santo” es una película por la que merece la pena apostar. Conozco muy bien su historia, primero en su versión literaria y después cinematográfica y puedo hablar con conocimiento de causa sin la tentación del fácil halago.

La película fue rodada con mucho amor al cine y a la historia contada. En la crudeza de la posguerra española se cuenta la historia de un niño que es separado de su madre; solo el amor de ésta, con el auxilio de su tío, conseguirán la liberación del pequeño Carlos del cruel hospicio en el que se encuentra. En palabras del autor de la novela y guionista del film, Francisco Luque se trata de “una película con corazón y sentimientos, inspirada en hechos reales, donde los más jóvenes encontrarán valores como la resiliencia y amistad, y los más mayores se identificarán en algunos personajes en situaciones reales de abusos, miseria y hambre”

Para Carmen Allepuz, la directora de arte, “la película es también un gran homenaje a nuestras personas mayores y a las duras condiciones que tuvieron que afrontar”. Nos cuenta también que se trata de un film realizado con muchísimo cariño, y difícil de llevar adelante porque se ha rodado sin apenas medios. Ello demuestra que “con poco presupuesto e ilusión y profesionalidad se pueden hacer grandes cosas por parte de un equipo volcado con pasión en todo el rodaje de la película. Una historia que va a llegar al corazón. Con un punto de drama y con momentos entrañables”. Es también “una inolvidable historia de amistad”, nos dice Marina Martínez, una de las protagonistas.

Cada fotograma destila el amor, la pasión y la fe con que ha sido creada. Y, no lo olvidemos, sin tener el incentivo de medios materiales y económicos, como les sucede a otras producciones. De ahí su gran mérito.

La conmovedora historia de una madre y su hijo en tiempos de la posguerra española, nos espera para demostrarnos que el amor puede superar cualquier obstáculo por difícil que sea y convertir el film en un gran mensaje de esperanza. Pero no se crea que la película cae en una sensiblería fácil para arrancar las lágrimas del espectador. Nada de eso, el argumento se atiene, en líneas generales, a la historia tal como aconteció.

Aquel niño nunca olvidará aquel colegio ni las palabras de su madre: "no te asustes, ponte fuerte, sobrevives si te empeñas, lucha con todas tus fuerzas y aprieta fuerte tus manos , ten erguida tu cabeza, te espera un presente difícil , construye un futuro…., no dejemos que nos hundan, ganemos siempre la carrera, dejemos atrás los sinsabores, el desprecio y las maneras, Largo Domingo Santo, deshacemos las cadenas." Esta letra en la voz de emotivos registros de la cantante María José Montaño del grupo musical Malizzia&Malizzia, forma parte del tema principal de la banda sonora de la cinta. No podían ser más apropiadas una canción y una voz para quintaesenciar todo el sentimiento de una historia realmente conmovedora.

Todos los actores y actrices muy en su papel, entre los que destacaríamos a la gran Inmaculada Navarro y Juan Pablo Garcia, como madre e hijo respectivamente, sin duda los grandes protagonistas de la historia. También entre los niños coprotagonistas a Hugo Allepuz y Carlos Martínez. Andres H. Martínez, en su muy lograda interpretación de director del colegio. Manuel Borrego en su magistral interpretación de capataz y marido sin escrúpulos. Esther Soltero en el papel de la severísima Sor María, secundada por Conso López en el rol de Sor Fernanda. La expresiva mirada de Miriam Morente en el papel de Sor Rita. Las muy correctas y elocuentes interpretaciones de Edu Gassin y Agustín García en el rol de profesores. Inma Garrido como sor Auxiliadora, transmitiendo el contrapunto de dulzura en medio de la crudeza de los acontecimientos. Enrique Ponce consigue una muy lograda y personal interpretación como personaje que facilita a los niños el material para la construcción de una radio de galena. No podemos aquí referirnos a todos, si bien cada uno merecería una mención especial por sus entregadas interpretaciones. En la película se cuenta con la colaboración especial de la niña y gran actriz Sofía Allepuz, una gran promesa del cine español, protagonista de “Rita”, dirigida por Paz Vega, y nominada a un Goya en la edición de los premios de 2025.

El compositor italiano Francesco Bini se ha encargado de la banda sonora, consiguiendo la perfecta sintonía con las emociones que desprende la historia, con una música muy lograda para cada escena. Para éste supuso un desafío importante componer una música que pueda recrear el ambiente y la atmósfera de esa época. El trabajo de Francesco Bini merece un capítulo aparte. La banda sonora, impregnada por los sones y ritmos de Andalucía, consigue mimetizarse con cada fotograma para transmitir fielmente la recreación de unos tiempos difíciles no exentos de un mensaje de esperanza.

El director Agustín Claros, quien también se ha hecho cargo de la dirección de fotografía y montaje de la película, ha sabido aprovechar los recursos de todo su equipo y ofrecernos, a nuestro juicio, esta gran obra maestra que es “El largo Domingo Santo”. Un film que va a marcar un punto de inflexión en su carrera cinematográfica. Su consagración en el séptimo arte.

Hispanoamérica es tierra de hijos y nietos de emigrantes españoles. Esta película refleja con gran realismo como era la patria de sus padres y abuelos en uno de los tiempos más duros de la historia de España. Un tiempo en el que el hambre provocó la emigración. Una obra que por ello seguro que será acogida con el calor y entusiasmo que caracterizan a las gentes de la patria argentina.

En palabras de la actriz Miriam Morente se trata de una película que no dejará indiferente a nadie y tocará el corazón de todos.