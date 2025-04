Regateando en el mercado de las pulgas

El mundo sigue temblando al ritmo de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, que actúa más como el empresario que es, que como el estadista que no es. Luego de imponer aranceles generales del 10 por ciento a las importaciones de todos los países, que, en algunos casos, fueron mucho mayores, generó una hecatombe en los mercados de todo el mundo.

Se llegó a comparar el momento actual con otros de la historia, como cuando en 1930 se pasó del patrón oro al dólar, o como cuando a principios de los ’70 Richard Nixon tiró todo por el aire y liquidó la convertibilidad que daba a la moneda estadounidense un respaldo en oro. Desde ese momento, el dólar se sostuvo solo en la confianza y, algo no menor, en el poderío bélico de Estados Unidos.

El capítulo más morboso de esta historia se vivió y se sigue viviendo con China, país al que Trump le subió los aranceles al 50 por ciento. El gigante asiático respondió con el 34 por ciento y una puerta abierta a la negociación, a lo que Trump respondió subiendo esos aranceles del 50 al 104 por ciento, a lo que China respondió con una medida recíproca del 84 por ciento. Siempre la respuesta china fue menor a la agresión norteamericana, y siempre con el mensaje de que era necesario negociar.

Sin embargo, con otros 70 países, Trump dio el brazo a torcer, decretó una tregua de 90 días en esta guerra comercial y bajó todos los aranceles al 10 por ciento.

Pero, ¿qué hay detrás de todo esto, es solo una locura de un presidente excéntrico?

En primer lugar, hay que decir claramente que lo que hace Trump es romper con la tradición liberal de Estados Unidos, romper con la idea del libre mercado por encima de todo, lo que se pregonó durante décadas desde Washington y que hoy siguen repitiendo como loros algunos fanáticos como Milei y Caputo, entre tantos.

Trump también hace añicos aquella idea de que el mercado se regula solo, y, por el contrario, adopta un proteccionismo comercial que, históricamente, estuvo atribuido a la izquierda, o en Argentina al peronismo. Es decir, lo que está haciendo Trump es todo lo que gente como Milei, Caputo, Sturzenegger o Espert detestan: intervenir desde el Estado en la economía.

Pero el problema es que Donald Trump adopta este proteccionismo violando acuerdos previos. El otro problema es para qué lo hace Donald Trump. No lo hace para desarrollar a su país, sino con un fin meramente recaudatorio y de corto plazo. Es porque Estados Unidos tiene un déficit fiscal equivalente a casi su Producto Bruto Interno, o sea, a todo lo que produce el país. A eso se suma que las grandes empresas hoy son empresas de servicios y no productivas, principalmente de servicios online. Por ejemplo, Amazon, X (ex Twitter), Facebook o Meta, etc. Ya se habla de una nueva era en la que el capitalismo está involucionando hacia una especie de nuevo feudalismo, donde los super ricos son los dueños de un terreno que no es de tierra sino de ciberespacio. Elon Musk, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg, por nombrar algunos, son “nubelistas”, dueños de la nube, un espacio fundamental para vender cualquier cosa, que ellos alquilan a los verdaderos capitalistas. Pero son ellos los que cortan la torta, y no producen nada. A todo esto, se suma la deuda externa de Estados Unidos, gran parte de la cual (dicen que 800 mil millones de dólares) está en manos de China. Y, por último, el déficit de la balanza comercial, que es, básicamente, que con algunos países pierde en el balance de importaciones-exportaciones.

En ese contexto, Trump busca el atajo, o incluso, el manotazo de ahogado. Como en otros muchos aspectos, al frente del país él se está comportando mucho más como un empresario (como lo que es) que como un estadista (que no lo es). Resultado: improvisación, decisiones impulsivas, prepotencia y la vieja táctica de algunos empresarios del regateo, es decir, golpear la mesa pidiendo mucho para después negociar menos. Trump se cree que está definiendo uno de sus negocios inmobiliarios. O, peor aún, que está regateando en un mercado de pulgas. Por eso, luego de hacer temblar el mundo durante una semana, recogió el piolín y ahora está dispuesto a negociar.

Pero no puede con su genio, e incluso en busca de esa negociación, humilla a sus interlocutores y declara públicamente: “Muchos países me están besando el culo, me piden que negociemos”. No parece la forma más inteligente de sentarse a una mesa de negociación, ni tampoco la actitud de un estadista, al frente de la (¿actual o ex?) mayor potencia económica mundial.