Adicciones insaciables

Por Jorge Felippa

Escritor y periodista

Especial para El Diario de Carlos Paz

Hoy martes es uno de esos días de embole. No me afirmo más que en mis propios estados emocionales, tan arbitrarios o fundamentados como los de cualquier otro vecino. Pero debo reconocer que ese malestar es bastante autoprovocado. Aparte de mi debilidad por los farináceos, desde niño la lectura es una afición insuperable. Y así como supe tener habitaciones y estanterías atormentadas de libros, diarios y revistas que de a poco fueron perdidas o arrojadas al olvido, esa debilidad se fue deslizando sin vergüenza a las computadoras, notebooks y celulares. A confesión de partes, consuelo de tonto. Hace una semana “tuve” que comprar un celular nuevo. Empeñarme por doce meses para no convertirme en un Robinson Crusoe en esta selva citadina.

Malgasto no sé cuántas horas diarias, leyendo las incontables boludeces que la gente comparte en las redes. Y según un amigo que se especializa en esos mecanismos, bastan solo tres segundos en detenernos en alguna noticia, publicidad o reel, para convertirnos en peces que muerden el anzuelo. Deglutidos en un tiempo que solo provoca, al menos a este escribidor, un hastío cada vez más adictivo. El artefacto está siempre a nuestro alcance, disparando sus señales sonoras o luminosas, y generando una inquietud tan amenazante como culposa, si dejamos de prestarle atención aunque sea por unos minutos.

¿Esto que nos sucede con la comunicación vía celulares le podemos llamar adicción? El origen de la palabra adicción es “a-dicción”: no decir, no hablar. Llenar con alguna actividad u otra cosa el vacío que uno no puede llenar con la palabra, lo que no se puede decir. Sabemos que ese vacío se puede llenar con comida u otro tipo de sustancias: cigarrillos, café, cocaína, marihuana, trabajo, juegos de azar, sexo, relaciones tóxicas. Siempre es un vacío que no se lo puede llenar de otra manera y tampoco se lo puede decir, se lo puede hablar. ¿Entonces qué vacío han venido a llenar los celulares?

Alberto Trímboli, doctor en psicología, psicoanalista y expresidente de la Asociación Argentina de Salud Mental, destacó que el avance de internet y de

la web 2.0 potenció adicciones que ya existían, mientras que en simultáneo aparecieron otras propias de la era digital. ¿Qué sucede entonces con el sujeto que está constantemente con su celular y por qué existe una sensación de vacío a la hora de desconectarse?

Trimboli indicó que la sensación de vacío es un punto a tener en cuenta porque es un síntoma de que uno está teniendo un problema con el uso de los aparatos. “Suele ponerse en evidencia cuando se viaja a un lugar sin acceso a internet, o en un avión, inclusive en la misma casa cuando se corta la luz o internet. En esas ocasiones, puede aparecer sensación de vacío, angustia, inseguridad, incertidumbre e irritabilidad, algo así como un síndrome de abstinencia por la falta de uso del dispositivo”, explicó.

Según el especialista, el límite entre la adicción y el uso normal de la tecnología no depende del tiempo de conexión, sino del tipo de relación que se entabla con el dispositivo. “El problema existe cuando uno no puede parar cuando tiene que parar. Hay que detectar cuando el uso del dispositivo se está volviendo el centro de la vida y lo hace ir dejando de lado los aspectos importantes de la vida, como el trabajo, el estudio, la familia y la vida social”.

He repasado los apuntes que suelo compartir con ustedes, ocasionales lectores, para comprobar la casi permanente alusión que hago de este tema. Sé que abundan los análisis académicos, sociológicos y periodísticos que acercan informaciones más precisas y punzantes, para no hablar de las películas y series que abarrotan las pantallas hogareñas. Ahí está al alcance de todos, la miniserie “Adolescencia”, que ha generado miles de notas intentando comprender aquello que los adultos ni siquiera intuimos que afecta la mente y los sentimientos de nuestros adolescentes.

Hace casi once meses, intenté una aproximación a este asunto para señalar algo que comenzaba a mencionarse en los medios de comunicación, gracias a los llamados de atención de los docentes, tanto de colegios primarios como secundarios: la ludopatía digital en los adolescentes. Las apuestas en línea ya eran un fenómeno creciente que comenzó a generalizarse después de la pandemia. Esto nos lleva a otra arista de problema: la movilidad social ascendente ya no tiene ningún valor para muchísimos adolescentes. “Hoy está

enaltecida la palabra libertad, elegir todo, elegir dónde, cómo y cuándo. Hoy se habla de ganar dinero, pero no trabajando ni esforzándose. Es el clima de época que hace pie en la idea de la meritocracia y del dinero fácil en cuestión y rápido”.

En los últimos meses, hemos visto la proliferación de escuelas que enseñan a hacerse “ricos” en cuestión de semanas, diseñadas todas con los archiconocidos “esquema Ponzi”, o la variante de la estafa piramidal. Ambas prometen altos retornos de la inversión, a condición de que siempre aparezcan nuevos aportantes. Generación Zoe es la más resonante organización que dejó miles de ambiciosos ahorristas con las manos vacías. Otra, ocurrió en la localidad bonaerense de San Pedro, donde casi 20.000 de sus habitantes fueron engatusados por una seudo empresaria apodada “La China”. Y todos los argentinos sabemos lo que ocurrió el pasado Día de los Enamorados: los seguidores del presidente Milei, atendiendo a sus sabios consejos tuiteros, quedaron ensartados hasta vaya a saber dónde y cuándo, con una cripto moneda que se elevó cual trasbordador espacial en cuestión de minutos, para luego estallar como “la mayor cripto estafa de la historia”, según la mayoría de los grandes medios internacionales.

Miren hasta donde me trajo esta catarata de disquisiciones, asociadas tal vez arbitrariamente. Me detengo aquí con la expectativa de que estos minutos de lectura, fructifiquen en reflexiones compartidas. Ojalá que estas palabras sirvan como un alimento más saludable que el vacío que pretendemos saciar con horas de pantalla. Un puente más perdurable que el valor de un celular.