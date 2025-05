América Latina no logra desmantelar la desigualdad

Por Néstor Pérez

Escritor y periodista



"Las amenazas a la democracia en otras partes del mundo han puesto en perspectiva el desarrollo democrático en América Latina, para mirarlo como un proceso no evolutivo sino de transformaciones necesarias para avanzar a sociedades más democráticas. La persistente desigualdad es una barrera a quebrar antes de pasar a la siguiente etapa. La región no tiene el

apoyo económico de una “Unión Europea”. Muy por el contrario, estamos expuestos a la globalización y el capitalismo financiero sin piedad (...) América Latina no solo no logra consolidar sus democracias, sino que por sobre todo no logra desmantelar la desigualdad, si bien logra los equilibrios macroeconómicos y la disminución de la pobreza, asi como la formación de clases medias, eso no se traduce en la disminución de las desigualdades. Disminuir las desigualdades no es lo mismo que disminuir la pobreza,

no es lo mismo que consolidar las clases medias, no es lo mismo que dar acceso a la educación. Estamos refiriéndonos no a una evolución intergeneracional donde lentamente el acceso a las oportunidades se va produciendo, sino a los cambios producidos por la política pública en las generaciones presentes"

Pese a este cuadro, “el año 2024 nos sorprende con un aumento de cuatro puntos porcentuales de apoyo a la democracia llegando al 52%", prologa su informe 2024 la prestigiosa institución latinoamericana de encuestas de opinión. Es importante a la hora del examen electoral en CABA hacer la lectura de esta información, para no proveer al descrédito de la política como sistema. Aunque muchos sigan sin estar a la altura de la demanda social en la hora del salvaje que ocupa la Casa Rosada.