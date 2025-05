El exilio del biguá

Por Pedro Jorge Solans

(Escritor y periodista)

En la cuenca del Lago San Roque, donde antes revoloteaban las alas negras del biguá con la naturalidad de quien se sabe en su casa, hoy hay silencio. O al menos, una ausencia que se nota.

Los pescadores lo notaron primero, después, los fotógrafos de aves, y por último, los vecinos que miran el agua sin verla y son atacados por un ejército de mosquitos.

Cada vez, son menos y las larvas crecen sin cesar. La pregunta no es solo dónde fueron, sino por qué se alejaron.

El biguá —Phalacrocorax brasilianus— era parte del paisaje, formaban una pandilla con la vizcacha, el pejerrey y las carpas. Fue una de esas aves que

parecía llevar una capa puesta. Negro entero, cuello flexible, ojos brillantes, elegante en vuelo y torpe en tierra. Buceador, Pescador nato. Se zambullía sin aviso, desaparecía bajo el agua durante segundos y emergía con una mojarra en el pico, como si viniera de otro mundo. Desde la bahía del Gitano, don Omar Boldrini con la caña de pesca en la mano, lo observaba. Era un competidor, pero su manera de pescar y lucir su presa lo seducía. Era la belleza natural del entorno.

Durante décadas fue una presencia habitual en la cuenca del San Roque, que aún con sus problemas de contaminación, le ofrecía peces, piedras donde secar las alas y cierta tolerancia ecológica.

¿Entonces, por qué se fue?

Según algunas versiones, el biguá habría comenzado su éxodo tras una intoxicación masiva. No fue documentada por ningún ente oficial, aunque sí, existen relatos —en voz baja— de lugareños.

Aparentemente, tras alimentarse de carpas y mojarras que se reproducen en sectores estancados del lago, varios ejemplares de biguás habrían sufrido síntomas extraños: desorientación, plumaje quebradizo, pérdida de vuelo. Algunos, simplemente, no volvieron a emerger.

Un pescador jubilado, Don Cándido, padre de Omar, fue claro:

“Algo se vertió más de lo normal. Yo vi uno nadar en círculos, como mareado. Nunca lo había visto así. Y no era por vieja data. Era algo nuevo, bien raro.”

¿Peces radioactivos? ¿Agua con residuos industriales? ¿Algún nuevo compuesto químico no declarado?

Lo cierto es que el lago, que recibe desechos urbanos, agroquímicos y vertidos cloacales de distintos puntos de la cuenca, se ha vuelto una sopa espesa de materia sin nombre, donde lo natural sobrevive por inercia. Y el biguá, que bucea más hondo que la metáfora, no lo soportó.

Otros sostienen que no fue la contaminación, sino la política aviar. Las garzas —más esbeltas, más refinadas— se habrían aliado con las gallaretas para expulsarlo. Las torcazas, oportunistas, observaron sin intervenir. Los patos silvestres se replegaron.

Según esta versión, el biguá fue acusado de arrogancia ecológica, de invadir espacios, de comerse lo que no le correspondía. Hubo reuniones. Aleteos. Una asamblea sin resolución.

Los últimos días fueron tensos: vuelos rasantes, despliegue territorial, incluso ataques sorpresivos entre especies. Finalmente, el biguá —solo, rodeado, incomprendido— habría tomado la decisión de exiliarse voluntariamente.

Una garza anónima, consultada al respecto, declaró desde la costa:

“No fue expulsión. Fue adaptación forzada. Él no entendió que ya no hay espacio para todos.”

El exilio como síntoma

Más allá de las causas, lo cierto es que la retirada del biguá dice mucho más del ecosistema que del ave. En los manuales de ecología, cuando una especie se va, el equilibrio se rompe. Pero no siempre se rompe con estruendo. A veces, se desarma en silencio.

El biguá se va como se van los poetas de los cafés que ya no sirven buen café.

Como los artesanos de ferias que se llenaron de plástico.

Como los cuerpos del agua cuando el agua se vuelve impronunciable.

Se va porque ya no hay lugar para su función, porque su rol natural se volvió inconveniente, porque bucear en un lago enfermo es un acto suicida.

Hay fotos, sí. En redes sociales, en folletos turísticos, en cuadros que cuelgan en alguna oficina de medio ambiente. El biguá extendiendo las alas al sol, como si pidiera perdón o bendijera al paisaje, volando bajo, buscando el agua, saliendo de un buceo con su presa colgando del pico. Ya no lo vemos en bandadas. Lo que queda, a veces es uno o dos, o la imagen sin cuerpo, el símbolo sin su símbolo. Y eso —en ecología y en cultura— es siempre el comienzo del final.

¿Dónde están ahora?

Se dice que algunos migraron a los embalses del sur, donde las aguas aún respiran. Otros probaron suerte en lagunas más limpias, más pequeñas, más humildes.

Algunos habrían cruzado hacia el este, siguiendo rutas invisibles trazadas por la desesperación.

Y unos pocos —los más resilientes— aún flotan en rincones marginales del San Roque, como testigos tristes de un territorio que los expulsa sin violencia, pero con persistencia.

El exilio del biguá no es noticia porque no se firma, no se televisa, no se mide en encuestas. Pero dice más sobre nosotros que muchos titulares. Nos habla de un modelo de desarrollo que no pregunta a quién afecta, sino cuánto rinde. De una relación con la naturaleza basada en la tolerancia y no en el respeto. De cómo transformamos el hábitat en mercado, y la fauna en decorado.

Nos habla, también, de nosotros mismos: de cómo huimos en silencio de los lugares que ya no nos pertenecen. Algún día volverá o no. Quizás otro lo reemplace, más adaptado, menos exigente, o tal vez, el agua alguna vez, vuelva a ser agua. Y, entonces el biguá regresará sin ceremonia, sin anuncio, sin venganza. Se posará sobre una rama, sacudirá el plumaje y mirará el horizonte como si nunca se hubiera ido, como hacen los que no se van del todo, como hacen los que esperan —pacientes— que vuelva la luz después del apagón.