Peleas y algo más

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su par ruso, Vladimir Putin, «se volvió totalmente loco». Casi al mismo tiempo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió una cachetada de su esposa llegando en visita oficial a Vietnam. ¿Son solo escandaletes que pueden servir a las ansias de titulares de algunos medios, o encierran algo más en la política internacional?

En el caso de los dichos del presidente estadounidense, llamó la atención, porque la semana anterior había hablado por teléfono con Putin e, incluso, estaba buscando una reunión presencial para poner fin a la Guerra de Ucrania. Pero ahora se despachó con estos insultos: «Lo conozco a Putin desde hace años y siempre hemos trabajado bien, pero ahora se volvió completamente loco, sigue bombardeando Ucrania y matando a muchas personas».

Estas declaraciones tienen que ver con la ofensiva de los últimos días de Rusia, en represalia por los ataques ucranianos a instalaciones civiles y energéticas. Pero también se entiende porque, cuando se aproxima la posibilidad de una negociación, cada parte intensifica sus esfuerzos para llegar a dicha negociación en la mayor situación de fuerza posible.

Pero entonces, ¿qué hay detrás de los insultos de Donald Trump? Lo que subyace es el nerviosismo lógico de alguien que viene prometiendo algo que no puede cumplir. Esta vez volvió a decir que, si él hubiera sido presidente de los Estados Unidos en 2022, esta guerra no habría empezado. Pero también en campaña electoral había prometido que, si lo elegían presidente, en dos días resolvería el problema. Bueno, ya pasaron cuatro meses desde que asumió en la Casa Blanca, y no ha podido terminar la guerra. Es un síntoma de la decadencia estadounidense, que trasciende al propio Trump. Pero ya no estamos frente a la superpontencia mundial que no solo invadía cuando quería, empezaba guerras cuando quería, sino que, también podía terminarlas cuando quería. Está visto que los tiempos han cambiado, el mundo de hoy es multipolar, pero, además, Estados Unidos ya ni siquiera puede conseguir manejar a Ucrania.

Para Rusia, que pase el tiempo no es un problema, ya que va ganando la guerra, y si ésta se extiende, puede seguir ganando territorios. De hecho, siempre hemos dicho que no hay que descartar una eventual toma de Odessa, un importante puerto sobre el Mar Negro que históricamente perteneció a Rusia. De esa manera, Moscú lograría incluso una continuidad territorial con Transnistria, una república rusófona y rusófila independiente de facto de Moldavia. Eso sería terrible para Ucrania porque la dejaría como un país mediterráneo sin salida al Mar Negro. Por eso, es interés de Ucrania y de sus amos y acreedores, terminar la guerra lo antes que se pueda. Pero, aparentemente, los intereses de Volodimir Zelenki van por otro lado…

Macron cacheteado

Mientras tanto, las fotos y los videos muestran el avión presidencia de Francia aterrizado en el aeropuerto de Hanoi. Se abre la puerta del avión para bajar la escalerilla, y de repente, se ve a Macron recibiendo una cachetada. Si bien no se la ve, luego queda claro que es su esposa Brigitte quien le ha dado la cachetada, por las mangas coloradas de su trajecito de mujer. Macron, apenas ve que hay periodistas, intenta disimular y saluda. Y cuando empiezan a bajar la escalerilla, le ofrece su brazo a su esposa, quien lo desaira y se agarra de la baranda.

¿Una pelea de pareja, un tema de la vida privada? Posiblemente, pero el problema es cuando la vida privada afecta la imagen y la tarea de los líderes políticos. Hace dos semanas, en el tren a Kiev que compartía con el canciller alemán Friedrich Merz, y con el primer ministro británico, Keir Stamer, se lo vio a Macron sospechosamente sacando de escena algo que parecía una bolsita blanca. Luego el gobierno aclaró que era solo un pañuelo, pero la manera disimulada de sacarlo dejó más dudas que certezas. De la misma manera ahora, ante la cachetada de Brigitte a Emmanuel.

Ante la viralización del nuevo video, el Palacio del Eliseo tuvo que salir a dar explicaciones, y dio tres explicaciones distintas: primero dijo que era un video trucado con inteligencia artificial, pero ante las evidencias mostradas por la agencia de noticias AP de que era un video verdadero y no manipulado, tuvo que admitirlo. Entonces, el gobierno francés reconoció una «pequeña disputa», pero luego emitió un comunicado con una tercera versión: se trataba de una broma entre la pareja para distenderse antes de la visita oficial.

En definitiva, cosas que pueden pasar, pero no a estos niveles, con la falta de cuidado que se nota y con la afectación que trae a la imagen de un líder mundial que toma decisiones que luego afectarán a millones de personas.