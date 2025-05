"Así me convertí en puta", la última novela de Piedad Santiago

Por Fernando Mesquida Garrido

Escritor. Licenciado en Psicología y Especialista en Psicología del Lenguaje. Autor de las novelas “El testamento de los ángeles”, “Un mar de rosa y oro” y “Luces de Bengala. Un voluntario en el corazón de India”. Finalista en cuatro ediciones del certamen literario de relatos breves de Ideal-El Corte Inglés.

El pasado día 24 de abril en el Colegio Oficial de Médicos de Granada, fue presentada la última novela de Piedad Santiago, que ha visto la luz en Editorial Nazarí. En el acto estuvo acompañada de Carmen Benítez Ortúzar, Catedrática del área de conocimiento de Teoría de la Señal y Comunicaciones y de Juan de Dios Villanueva Roa, escritor y profesor de la UGR. Contando además con la presencia de Alejandro Santiago el editor de la novela.

De Piedad Santiago Fernández, Doctora en Endocrinología, con una destacada producción científica en el ámbito de su especialidad, ya conocíamos sus tres anteriores libros (“Cuando habla el alma” -Ediciones Dauro, 2012-; “Ese culo me suena” -Grupo Editorial Liberman, 2015, -con el que nos sorprendió por la novedad de una hilarante historia en una playa nudista-; y “El año en que no hubo primavera” publicado en Argentina por Contexto Librería Editorial, 2021) en los que ya demostró su grandes dotes de introspección y fina capacidad de observación. Piedad Santiago es una autora de amplios registros literarios, habiendo cultivado tanto la literatura de tintes dramáticos (“Cuando habla el alma”) o tragicómicos y satíricos (“Ese culo me suena”).

En palabras de Carmen Benítez, esta obra se alinea con otras de la misma temática como “Nana”, de Zola, “La dama de las camelias” de Dumas, o “Pantaleón y las visitadoras”, de Vargas Llosa, entre otras. La protagonista de la novela “La Chusa” es una mujer que se enamora, es inteligente y empoderada y valiente al tomar decisiones. Sin embargo esta rodeada de “dragonas”, seres malvados que tratan de anularla como mujer.

Por su parte Juan de Dios Villanueva destacó en su presentación que “Así me convertí en puta” , es la mejor novela que ha leído en los últimos tiempos. Es una obra que atrapa, sumerge, seduce. Es una novela de vida, que muestra la miseria humana contra la mujer. Esta novela es una muestra de la evolución y madurez literaria de la escritora, quien ha acusado un gran cambio estilístico y lingüístico. De gran precisión y concisión en el lenguaje.

La autora señaló con emoción que su libro está inspirado en la historia de una mujer que tuvo como paciente y que le provocaba una gran ternura y con la que entabló amistad. Es la historia de una mujer capaz de liberarse del mundo miserable en el que vive y que llega a convertirse en una artista, si bien nunca deja de estar bajo la sombra destructiva de mujeres que la envidian y que la autora denomina “las dragonas” en una acertada metáfora. La Chusa tiene un grave problema: se enamora de Arturo. Nos habló la escritora del proceso de identificación con su personaje quien le produjo hondas emociones durante la escritura.

La literatura tiene la facultad de abrirnos a la comprensión de seres humanos en sus circunstancias. La novela de Piedad Santiago “Así me convertí en puta”, es en ese sentido un ejemplo de que toda vida, por muy lejana o recriminable que nos parezca puede ser comprendida si nos acercamos a ella con el debido respeto y una mirada más allá de lo convencional.

“Así me convertí en puta” es una novela de gran intensidad y crudeza, con la que el lector se adentrará en una lograda recreación del mundo de una mujer abocada a ejercer el oficio más antiguo del mundo.

Es una novela que nos ha sorprendido por su valentía y profundidad, sus aciertos literarios, la forma en que la autora se hace con un ambiente hostil y el alma de un personaje que se pone de manifiesto a través de una lograda voz literaria.

“Así me convertí en puta”, es una novela realista y costumbrista, que aúna una historia realmente trágica con algunas notas de humor, y es a nuestro juicio, su auténtica puesta de largo literaria. Por su logrado estilo, la acertada definición de tipos y personajes y la voz literaria asociada a cada uno de ellos, así como por el tema desarrollado y las fidedignas descripciones y costumbres de una época reciente. “Así me convertí en puta”, es merecedora de un lugar entre las novelas que se adentran en un mundo no del todo conocido por nosotros. Destaca de manera especial la lograda voz de Chusa la protagonista, con quien la escritora consigue que nos identifiquemos desde las primeras páginas de la narración. La mirada comprensiva, empática, de Piedad Santiago hacia Chusa, consigue transmitirnos las desgarradoras emociones a que está sometida su vida y nos conmovemos a través de cada una de las peripecias que atraviesa.

La novela será presentada en la ciudad de Jaén el próximo 22 de mayo, y en Madrid el 30 de mayo. Le auguramos grandes éxitos literarios.