Por Jorge Felippa

Ahora que es casi imposible sustraerse a los ruidos del mundo, uno vuelve a este lugar que nos dimos para escucharnos. En la palabra con la que hablo y escribo para allegarme a nosotros. A ella, que aún se refugia en el sueño para descansar de los imposibles suyos, y este escribidor que suelta al aire sus palabras como garabatos en la arena, cuando escucha los nuevos gritos de guerra de los poderosos y las voces cada vez más débiles de los abandonados.

Creo que esto ya lo escribí, puede hacer unos días, meses, años. Sí, somos los Sísifos del siglo 21, así como fuimos creyentes, voluntariosos, enamorados, náufragos y rescatados por utopías cotidianas donde pude hacer pie para continuar la marcha. Por eso no quiero “quitarme el sayo” de que casi todo lo que nos produce ruido, los gritos y los ruegos que lastiman nuestros oídos, los conocemos desde hace más de medio siglo. Desde los más lejanos hasta los de estos días, y sólo les opusimos este bálsamo casi siempre inocuo: palabras, palabras, palabras.

Escribo horas antes de que vayan a elegir en Roma, al sucesor de Francisco, después de mirar la extraordinaria versión cinematográfica de “El Eternauta”. Y de que “El Topo” que ocupa el sillón de Rivadavia por mayoría popular, nos ofreciera otra muestra gratis de su verborragia soez ante un auditorio de magnates aplaudidores. De una semana en donde los argentinos, pareciera que estuviéramos en “boca de medio mundo”, es decir del mundo occidental, capitalista y mayoritariamente cristiano. Un cristianismo que pocas veces, antes de Francisco, fue capaz de ensuciarse las manos y los zapatos para mezclarse entre los descartados y en levantar a los vulnerables, sin miedo de estar a la intemperie. Así lo subraya el periodista Luis Miguel Modino, corresponsal de Religión Digital para América Latina.

Los agnósticos encontramos en esas palabras tan apropiadas, un deseo y una convicción que admiramos pero que ¡ay!, cuánta desconfianza despierta al escuchar también que, desde mañana mismo, “Basta elegir al Papa equivocado y la Iglesia puede retroceder dos siglos en un día”, tal como afirmó el fotógrafo Stéfano dal Pozzolo, que desde hace dos décadas ejerce su oficio en el Vaticano.

¿Y por qué me encuentro yo escribiendo de religión, si hace desde casi sesenta años abandoné toda práctica vinculada al catolicismo? ¿Qué fibras sensibles o vacíos del inconsciente me han traído esta inquietud? ¿Ha sido sólo la muerte de Francisco, el Papa argentino? No tengo respuestas, por eso apenas atino a hacerme estas preguntas que en pocas horas más, quizás se transformen en una nueva desazón, tal vez definitiva sobre las instituciones de la Iglesia. Si ocurriera lo contrario, muchos hablarán de “un milagro”.

Prefiero cambios más terrenales en las conductas cotidianas de mis compatriotas: que la ignorancia y la crueldad de nuestros gobernantes encuentre un freno desde aquellos en quienes confiamos para representarnos: hombres y mujeres que no vendieron todavía su honra al diablo.

¿También eso es pedir un milagro? Preguntas, preguntas, preguntas.