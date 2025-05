Milei, Caballero Granadero

Por Mariano Saravia

Magister en Relaciones Internacionales

El presidente Javier Milei recibió la “Orden Ecuestre Militar de los Caballeros Granaderos de los Andes”. De esta manera, el Regimiento de Granaderos a Caballo lo incorporó así a su cuerpo, de manera honorífica, con el título de Caballero Granadero y con el grado de Gran Oficial, aunque no se explicó por qué, o cuáles son los motivos y méritos.

Al contrario, el antecedente más cercano es a fines de marzo, cuando en el 213° aniversario de la creación de ese cuerpo de elite, creado por el Padre de la Patria, el 16 de marzo de 1812. El 8 de marzo había llegado desde Europa, para ponerse al servicio de la Revolución e inmediatamente se le reconoció el grado de Teniente Coronel, encargándosele la creación de un cuerpo para que contuviera los embates realistas que venían desde la Banda Oriental. Su bautismo de fuego fue casi un año después, el 3 de febrero de 1813, en el Combate de San Lorenzo. Y a partir de ahí, los Granaderos a Caballo participaron de 110 acciones de guerra, hasta la Batalla de Ayacucho, con la que se selló la independencia de Sudamérica, el 9 de diciembre de 1824. En esos 12 años, los Granaderos acompañaron a San Martín en el Cruce de Los Andes, en las épicas batallas de Chacabuco y Maipú para la liberación de Chile y en la gesta de emancipación del Perú.

Hace poco más de un mes, en el aniversario del cuerpo, Milei incurrió en la vergüenza de rebautizar a su creador y lo llamó “Juan José” de San Martín. Pero hay muchos otros motivos por los cuales es indigna esta distinción.

Primero, porque pierde total legitimidad y verosimilitud una distinción que un subordinado le da a su jefe. No debemos olvidar que el presidente es siempre el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, de él depende el ministro de Defensa (Luis Petri), y en línea sucesoria el jefe del Ejército Argentino, general de división Carlos Alberto Presti y el jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, Teniente Coronel Matías Mones Ruiz. Indigna situación que abarca a todos, al superior que acepta esta payasada, y a los subordinados que pierden autoridad ante la historia, ante su tropa y ante sí mismos.

Pero además de esta pantomima de ordenar a sus subordinados que lo distingan, además de no saber ni siquiera el nombre de San Martín, Milei tiene otros varios puntos por los cuales no merece esta distinción.

Los Granaderos a Caballo fueron fundamentales en la guerra de independencia sudamericana, primero al liberar medio continente a las órdenes de José de San Martín, y luego, al terminar la liberación de la Patria Grande a las órdenes de Simón Bolívar y José Antonio de Sucre. Y aquí viene un dato político muy importante, porque esa parte final de la liberación, sobre todo del Perú, debería haber sido completada por el propio San Martín. Pero la falta de apoyo de Buenos Aires fue decisiva. San Martín envió a principios de 1822 a Antonio Gutiérrez de la Fuente, para pedir apoyo al gobierno argentino, pero la respuesta de Bernardino Rivadavia fue taxativa: “A nosotros nos conviene que sigan los realistas en Lima”.

Y la cosa no quedó ahí. Sin apoyo y debilitado políticamente, San Martín dio un paso al costado en la Entrevista de Guayaquil y dejó al frente de la guerra a Bolívar. Nuestro Padre de la Patria volvió y en enero de 1823 cruzó la cordillera en sentido contrario al que lo había hecho seis años antes. Esta vez venía casi solo, vestido de paisano y no de militar, y montado en una mula y no en un brioso caballo blanco. Solo quería dedicarse a su finca en Mendoza. Pero Rivadavia y los liberales centralistas porteños le hicieron la vida imposible, le abrían la correspondencia, lo espiaban e intentaron tres atentados contra él. Hasta que lograron mandarlo al exilio. Partió a principios de 1824 junto a su hijita Merceditas rumbo a Europa, desgarrado por la infamia de Rivadavia, que representaba el antecedente lejano de la visión económica que hoy gobierna la Argentina.

El 15 de marzo de 1825, Rivadavia y San Martín se cruzaron en una tertulia de argentinos en Londres, y la cosa fue tomando temperatura, con ambos endilgándose reproches políticos y llegando al insulto. De un lado, estaba el Padre de la Patria, del otro lado, el “Padre de la Deuda Externa”, ya que el año anterior había tomado el empréstito Baring Brothers, con el que se inauguró esta forma de traición a la Patria que es entregarnos al poder financiero internacional. La discusión llegó a tal extremo, que San Martín retó a duelo a Rivadavia. Quería matarlo o morir como un valiente, frente al más cobarde de los hombres públicos de la época. El duelo no se concretó por intersección de García del Río y de Paroissien, pero el encono quedó en ambos.

Tan es así que, al año siguiente, cuando Rivadavia ya había usurpado el título de presidente de la Nación (Córdoba nunca lo reconoció como presidente), Rivadavia desarmó el Regimiento de Granaderos a Caballo. No quería que quedara ni el olor a San Martín. Tan es así que, en una carta a su cómplice Manuel García, le decía: “El general San Martín está lejos de estas tierras, y es lo mejor que nos puede pasar”. No le pagaba los sueldos atrasados de general de la Nación y tantas ofensas más. Recién en 1903, durante el segundo gobierno de Julio Argentino Roca, se reestructuró el Regimiento de Granaderos a Caballo. Y unos años después, para el Centenario de la Revolución de Mayo, el cordobés José Figueroa Alcorta, hizo que los granaderos fueran la escolta privada del presidente de la Nación.

Pero no para que ese presidente deshonre a la Nación y al propio San Martín con estas actitudes.

Si el Padre de la Patria se levantara…