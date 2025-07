Una guerra que no es nuestra

Lo veníamos diciendo en estas columnas, y empieza a verse. La sobreactuación del gobierno argentino en el alineamiento geopolítico con Israel y Estados Unidos puede ponernos en peligro. Por un lado, porque podría suceder lo mismo que en los ’90, cuando después que el entonces presidente Carlos Menem mandara buques a la Primera Guerra del Golfo, sobrevinieron los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA. Pero, sobre todo, lo que venimos diciendo es que agitar odios como está haciendo el presidente Milei, puede ser muy peligroso socialmente. Alinearse con el Estado genocida de Israel, nos lleva a un nivel de violencia interna inédito.

Este domingo, por el campeonato de la Primera Nacional, en el barrio porteño de Floresta se jugó el clásico entre All Boys y Atlanta, y volvió toda la liturgia antisemita. Resulta que Atlanta es el club del barrio de Villa Crespo, un barrio históricamente vinculado a la comunidad judía. Aunque el club no es un club comunitario, siempre sufrió los ataques antisemitas de sus rivales, sobre todo Chacarita y All Boys.

Este domingo, la hinchada del «Albo» llevó el típico ataúd con los colores de Atlanta (azul y amarillo) y una bandera de Israel, pero hubo otros elementos que son nuevos. Por un lado, un pasacalle cerca de la cancha decía: «Muerte al Estado genocida de Israel». Se repartieron volantes que decían: «Israel y Atlanta, la misma mierda», «Villa Crespo, barrio de cagones» y «Palestina libre». Y para completar, surgieron banderas de Palestina entre los hinchas y sobrevoló la cancha otra llevada por un dron.

Esto está mostrando algo nuevo hasta ahora. Porque lo que hubo siempre fue antisemitismo (antijudaísmo, mejor dicho), puro y duro. Pero ahora se mezcla con las legítimas críticas al Estado de Israel, que está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. En esa confusión gana terreno el odio, en detrimento de la legítima protesta. Y eso es lo que genera una política nacional basada justamente en el odio, la confusión y la mentira.

Si lo que pasó el domingo pasado en un partido de fútbol es muestra de algo más, podría correr peligro la histórica buena relación que han tenido en nuestro país dos enormes comunidades de inmigrantes: la judía y la árabe. Córdoba es una muestra de esa buena relación, por ejemplo, con el Comipaz, donde conviven desde hace décadas ambos credos, junto con distintas vertientes del cristianismo. Pero no sólo eso. En Córdoba, existe el único cementerio del mundo en el que «conviven» las dos tradiciones. Es en el cementerio más grande de la ciudad: el San Vicente. En el año 2015, una tormenta volteó la medianera que las separaba, pero ambas comunidades se pusieron de acuerdo para no volver a levantarla.

Ojalá la paz social en Argentina no se vea afectada por decisiones de política exterior de un gobierno que las adopta sin medir las consecuencias, y que podría traer hasta aquí, una guerra que no es nuestra.