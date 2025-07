Los derechos del quebracho

Sucede en Villa Allende, en Córdoba. Están desenterrando un quebracho blanco de casi 300 años. Un centenar de vecinos y ecologistas hacen guardia intentando que ese ecocidio no se cometa y hasta una periodista fue presa por abrazarse al árbol como si abrazara a un abuelo de la tierra.



Había que arrancarlo para evitar ¿los costos? de un pequeño desvió en el trazado de una avenida y trasplantarlo con una sola raíz que no asegura ni el 20 por ciento de su supervivencia.



¿Y quién, señor Intendente, paga por la sombra que dio durante tres centurias a los caminantes y a los habitantes de ese pueblo? Y quién paga por ese ejemplar, casi único, sobreviviente de la ciega devastación de la naturaleza por quienes se olvidan que somos uno con el árbol, con el agua, y con las criaturas de todas las especies?



¿Quién paga por su infatigable siembra?

Como decía el poeta Manuel J. Castilla en una copla:

"Podrán voltearlo al quebracho,

trocearlo y hacerlo leña

pero si ha soltao semilla

toda la tierra se empreña"



Nueve compañías de grúas cordobesas se negaron a ser cómplices de esa atrocidad y sólo una, de la provincia de Tucumán se ofreció a consumarla. Eso sí, pidió que no se divulgara su nombre para ocultar la autoría de esa barbarie.



Cuando se escriben estas líneas nos llega la noticia que ya fue trasplantado a unos metros de su original emplazamiento. Con todos los riesgos que, como dijimos, ello conlleva.



Hay que destacar que la reacción en defensa de ese árbol es un maravilloso e ejemplo de la toma de conciencia que ya

se extiende en todas partes en contra de los incendios intencionales de los bosques, ante la impunidad de quienes los arrasan para el monocultivo o la especulación inmobiliaria y, también, ante un gobierno al que no le tiembla el pulso a la hora de entregar nuestras reservas ecológicas a la depredación extranjera.



CONASUD y BOSQUES DE LA POESÍA, adherimos a la lucha de este espontáneo movimiento para enfrentar estos crímenes que no sólo son contra la Madre Tierra sino también contra la humanidad entera.