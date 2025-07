Raúl Ingaramo, el escritor olvidado

Un recorrido por la vida del escritor, guionista, músico y humorista que, tras brillar en la escena nacional junto a grandes capocómicos, eligió Villa Carlos Paz como su lugar en el mundo para crear uno de los mayores éxitos del teatro local.

Uno de sus libros, «Crónicas entre amigos», se logró rescatar gracias al esfuerzo de Rudi Trossero y Silvia Montes y será publicado por Corprens Editora, en su próxima colección. Se trata de un relato que retrata la vida de un grupo de amigos que dio vida al mítico pub Punta Hidalgo, a finales de los años 90 y principios del 2000.

La vida de Ingaramo tuvo tantas facetas como sus expresiones artísticas. Aún hoy sus seguidores y amigos recuerdan el talento del escritor. En ese contexto, la ex concejal Amelia Rigazio recordó que, con su marido Aldo Avilés, no se perdían ningún concierto del grupo musical «The Rangers» que integró el entonces pianista Raúl junto a otros jóvenes carlospacenses durante los años 60.

El escritor en sus actividades sociales. Bautizando a uno de los hijos de sus amigos Aldo Avilés y Amelia Rigazio: El ahijado, hoy es el doctor veterinario Mariano Avilés. (foto Amelia Rigazio)

Villa Carlos Paz atesora en su memoria colectiva los nombres de aquellos que forjaron su identidad cultural, y entre ellos, el de Raúl Norberto Ingaramo resuena con la cadencia del artista polifacético. Nacido el 17 de diciembre de 1950 en La Pelada, Santa Fe, su vida y su carrera quedarían indisolublemente ligadas a las sierras cordobesas desde que su familia se radicó en la Villa en 1958, y abrió la histórica panadería «La Perla».

El escritor, entre su amigo Aldo Avilés, y su ahijado Mariano.

Cursó sus estudios primarios en la escuela José de San Martín y los secundarios en el emblemático Instituto de Enseñanza Secundaria (I.E.S.), institución a la que volvería años más tarde, ya recibido de profesor de piano en 1967, para dar clases de música. Su juventud estuvo marcada por la efervescencia musical de la época, siendo parte fundamental del conjunto «The Rangers», un grupo que hizo furor en la región de Punilla y que compartió con otros jóvenes carlospacenses como Juan Carlos Ingaramo, Alberto Canciani y Horacio Santa Cruz, entre otros.

The Rangers en pleno concierto. (foto Amelia Rigazio)

Si bien inició estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, su vocación artística fue más fuerte. Tras un paso por la Dirección de Turismo local (durante la gestión de Rodolfo Bolognani) y su participación en grupos teatrales como «Teatro Estable» y «La Lechuza», Ingaramo daría el gran salto a la escena nacional. En 1977, se incorporó al elenco de «I Medici Concert», un éxito rotundo que lo llevó de gira por todo el país junto a figuras como Mario Castiglione, Gutiérrez y Néstor Robles.

Este fue su trampolín a Buenos Aires. Radicado en La Plata, su talento lo catapultó al cine nacional en la era de los grandes capocómicos, participando en películas como «Los fierecillos indomables» y «Los fierecillos se divierten». Allí compartió pantalla con los icónicos Jorge Porcel y Alberto Olmedo, y con actrices de la talla de Susana Traverso y Moria Casán, con quien también colaboró en varias revistas porteñas, consolidándose en el competitivo mundo del espectáculo de la capital.

Sin embargo, en 1994, Raúl Ingaramo decidió volver a casa. Dejó atrás el ritmo de Buenos Aires y se radicó nuevamente en Villa Carlos Paz, pero esta vez, para iniciar una nueva y prolífica etapa como libretista y guionista. Fue aquí donde creó su obra más recordada a nivel local: «Noche Fascinante». La pieza se convirtió en un verdadero fenómeno del teatro carlospacense, manteniéndose en cartelera de forma ininterrumpida desde 1995 hasta el 2005 en la mítica sala del entonces Teatro Bar.

Raúl Norberto Ingaramo falleció en Villa Carlos Paz en 2007, dejó un legado creativo, de humor y un profundo arraigo con la ciudad que lo vio crecer y a la que eligió para desarrollar la etapa final de su multifacética carrera como escritor y guionista.