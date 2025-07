La poesía y la terapia de Casilda Jáspez

Por Fernando Mesquida Garrido. (Especial para El Diario de Carlos Paz)

Escritor. Licenciado en Psicología y Especialista en Psicología del Lenguaje. Autor de las novelas “El testamento de los ángeles”, “Un mar de rosa y oro” y “Luces de Bengala. Un voluntario en el corazón de India”. Finalista en cuatro ediciones del certamen literario de relatos breves de Ideal-El Corte Inglés.

En la última reunión del grupo literario “Letraheridos de Hospital” de la ciudad de Granada, celebrada el pasado día 27 de junio de 2025, tuvo lugar una interesantísima ponencia titulada “Poesía y terapia”, a cargo de Casilda Jáspez.

Casilda Jáspez miembro del destacado grupo literario “Letraheridos de Hospital”, además de ser poeta -con títulos como “A dos voces”, “Horizonte desnudo”, o “Retazos de una vida cualquiera” colección de microrrelatos- ejerce de psicoterapeuta. En ella confluyen pues las características ideales para hablarnos de las relaciones entre poesía y terapia, entidades que nos presenta en estrecha relación ya que, según nos dice, “en la poesía hay terapia, es terapéutica y en la terapia también podemos encontrar la poesía”

En la primera parte de su intervención la poeta y terapeuta da un repaso a las definiciones de la poesía a lo largo de la historia, en las que belleza y sentimiento van unidos para definir y expresar que es poesía. “Dante la define como el lenguaje del corazón, que busca expresar la pasión y la emoción”. Mientras que Octavio Paz pone el énfasis en la “capacidad expresiva que tiene la poesía y que permite comunicar experiencias humanas profundas que no se pueden expresar con el lenguaje cotidiano.” En esa misma línea el poeta José María Cotarelo Asturias se refiere a la poesía como algo consustancial al ser humano, y como una necesidad: “Porque no tenemos respuestas/ y si preguntas. /Porque tenemos silencios /y si palabras. /Por los huecos en el alma /y las heridas en el corazón. /Por eso hay poesía.”

Para Juan Ramón Jiménez la poesía es como “un sueño que se escribe". Una expresión auténtica y personal del poeta, que surge de su inconsciente.

De Aguiar e Silva en su “Teoría de la Literatura se refiere a cinco funciones de la poesía: 1.- La del arte por el arte en donde el escritor solo pretende captar la belleza y recrearse en ella 2.- Como evasión cuando se pretende construir un mundo propio, 3.- Como conocimiento, cuando el poeta se convierte en un filósofo que reflexiona y hace reflexionar. 4.- Como catarsis o purificación del alma. Platón decía que los bellos discursos, las palabras adecuadas y hermosas son capaces de causar serenidad en el alma del enfermo. José Hierro, más contemporáneo, veía en la actividad de la poesía la tarea cicatrizadora de recubrir con palabras nuevas, las heridas antiguas. 5.- Como compromiso, como arma social para intentar cambiar el mundo, como afirman poetas como Gabriel Celaya para quien la poesía es "un arma cargada de futuro".

Alejandra Pizarnik, utilizo la poesía como modo de reparar heridas y desgarraduras, de exorcizar las sombras que llevaba dentro, como forma de construir su identidad, como una necesidad vital, la poesía le ayudó a vivir con su mente atormentada de donde brotaba su poesía dura.

Tras su exposición y análisis del fenómeno poético, a través de diferentes poetas, Casilda Jáspez, señala a modo de recapitulación que la poesía es una forma de expresar profundos sentimientos y emociones. Nos permite descubrir el mundo y a nosotros en relación con él. También hacernos preguntas y encontrar respuestas. Permitiendo el acceso a nuestro inconsciente. Y todo ello podrían ser los diferentes elementos de una terapia que cura y alivia nuestra angustia y dolor, los desencuentros, las crisis existenciales, las contradicciones, el amor….

Pero la poesía no solo es terapia para quien la escribe, sino también para quien la lee al identificarse con el poema y encontrar en él la manifestación de ese sentir propio que no alcanza a decir o manifestar por sí mismo. Un poema produce efectos internos en el lector porque va más allá de las palabras, porque llega donde la palabra normal no alcanza. Cuando se lee poesía no se trata de entenderla, solo dejarse llevar por eso que te transmite, que te evoca o revela de ti mismo.

Escribir sobre lo que sentimos, escribir un diario, anotar reflexiones etc., tiene poder terapéutico y entre sus beneficios nos permite tomar distancia con nuestros pensamientos. Nos estimula el desarrollo de la autoconciencia y el autoconocimiento. Nos permite desahogarnos. Ofrece la posibilidad de descubrir emociones. Aumenta la creatividad. Reduce el estrés produciendo beneficios en el sistema inmunológico.

Según la neurociencia, escribir ayuda a que las conexiones entre los dos hemisferios cerebrales: entre la parte lógica y analítica y la parte creativa y artística, se realicen con mayor eficacia. Estas conexiones hacen que el cerebro esté más predispuesto a la resolución de problemas y que le sea más fácil hacer frente al estrés.

Escribir poesía y en particular la lírica, al estar más unida a la parte más profunda y emocional del ser humano hace que los procesos terapéuticos internos culminen.

Talleres de poesía

También se refirió a los talleres de poesía o de escritura, un área en la que Casilda Jáspez es experta. Se realizan en grupos pequeños, en los que se utiliza tanto la lectura como la escritura de textos, propios y de autores, con la intención de facilitar la expresión de sentimientos, y el acceso a otros más ocultos. La metodología es variada y depende de la constitución de cada grupo o el objetivo de este. Y estos talleres precisamente al ser grupales se benefician también de los efectos de la terapia de grupo, al no solo compartir sentimientos y experiencias sino además oír las experiencias de los otros, lo que aporta nuevos puntos de vista, además de fomentar la empatía.

Se habla de todo lo que construye un poema: de sentimientos, inquietudes, miedos, desamores, utilizando esas figuras de la retórica, propias de la poesía, y además se habla con un ritmo, musicalidad y prosodia determinada escribiendo el poema con lo que contamos y lo que callamos, con los cambios en la voz al contar una cosa u otra teniendo todo esto que ver con ese aspecto no verbal que tiene el lenguaje y la poesía.

Pero, además, se cuenta con la palabra, que es la base de cualquier terapia y la palabra como lenguaje por si sola es metafórica, ya que se trata de signos que remiten a imágenes, que facilitan expresar sentimientos complejos. También se repite diciendo lo mismo, pero de varias formas, mostrando contradicciones, y exageraciones, diciendo cosas y dando a entender otras. La metáfora, la redundancia la paradoja, la antítesis, la hipérbole, la ironía, son diferentes imágenes literarias que se ponen en juego.

Una de las partes interesantes de la ponencia y en la que más en estrecha relación se pone la psicopatología con la expresión poética es en la que Casilda Jáspez nos habla de las diferentes tipologías de la personalidad. Así, las personas con tendencias neuróticas son proclives al uso de la hipérbole, que consiste en exagerar la realidad, ya que les va a permitir expresar la intensidad emocional que sienten. La figura literaria del obsesivo podría ser la anáfora, debido a su repetición de palabras o frases al comienzo de cláusulas o versos; o también la antítesis que muestra un contraste entre ideas o conceptos opuestos evidenciando la lucha interna y la polarización. Las personas con rasgos histéricos, utilizan en su discurso la personificación (dar cualidades humanas a objetos o ideas) Además, pueden recurrir a la metáfora y al símil para expresar sentimientos de forma más vívida. Un narcisista suele utilizar figuras retóricas como la exageración, la generalización y la proyección para manipular y controlar a los demás, buscando constantemente la admiración y validación. También recurren a la desvalorización para mantener su propia imagen de superioridad intentando debilitar la imagen de los que los rodean. En el contexto de la depresión, las figuras más comunes incluyen la hipérbole, la metáfora, la personificación, (Por ejemplo, uno de los mayores síntomas en la actualidad que más hace que las personas consulten a un terapeuta es la ansiedad, y cuando hablan de ella aparece personificada en forma de “ese bicho que se me ha metido y no me deja vivir”, también utilizan mucho la paradoja.

Todos estos recursos literarios son naturales en el ser humano y surgen espontáneamente cuando hablamos y contamos cosas de nuestra intimidad. Pero ese poema terapéutico construido en terapia, es un poema para ser leído e interpretado por el terapeuta, y en este caso el poema terapéutico cobra vida, verificándose en ese encuentro subjetivo con cada persona en ese espacio terapéutico construido de palabras.