Arte en Huelva: Patricia Larrea expone “Simbolismo & Poética Corporeidad” en Isla Cristina

El arte contemporáneo tendrá una nueva cita en Isla Cristina (Huelva) con la inauguración de la exposición “Simbolismo & Poética Corporeidad”, de la escultora Patricia Larrea, que abrirá sus puertas el próximo lunes 25 de agosto a las 20:30 horas en la Sala Charo Olias, ubicada en el Teatro Horacio Noguera. La muestra se enmarca en el Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb), organizado por la Asociación Cultural Iberoamericana con el apoyo del Ayuntamiento de Isla Cristina.

La exposición, que se extenderá hasta el 12 de septiembre de 2025, propone un recorrido por la obra escultórica de Larrea, donde la forma, el símbolo y la corporeidad se entrelazan en piezas que invitan a la reflexión estética y emocional.

El acto inaugural contará con la presencia de autoridades municipales, representantes de la Asociación Cultural Iberoamericana y la propia artista, que compartirá con el público las claves conceptuales y creativas de su trabajo.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Huelva, la Fundación Caja Rural del Sur, la Junta de Andalucía, la Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad de Huelva, entre otras instituciones.

La entrada a la exposición será libre y gratuita, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de acercarse a un proyecto que fusiona el simbolismo con una poética de la forma y el cuerpo, característicos del lenguaje artístico de Patricia Larrea.