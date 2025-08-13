Pedro Jorge Solans disertará y leerá sus poemas en las Islas Canarias

El reconocido escritor, y cofundador del movimiento internacional "Bosque de la Poesía", charlará con los lectores de Tenerife en un encuentro abierto al público.

La Laguna, Tenerife – El próximo martes, 3 de septiembre, el club de lectura "Poemas al Viento", organizado por Acte Canarias, tenderá un puente literario sobre el Atlántico para conectar con una de las voces destacadas de la poesía argentina contemporánea. El invitado de honor para la sesión de septiembre será el periodista, editor y escritor carlospacense Pedro Jorge Solans, con quien los asistentes podrán dialogar en vivo a través de una videoconferencia.

El encuentro, coordinado por Balbina Rivero, se centrará en la obra de Solans, un autor al que lo definen como "un autor de raíz". La jornada representa una oportunidad única no solo para leer sus poemas, sino para conversar directamente con el autor sobre sus procesos creativos y experiencias.

También, Solans contará como se fundaron los bosques de la poesía. El Movimiento Internacional que surgió en Villa Carlos Paz y que lo fundaron los poetas Leopoldo Teuco Castilla, Aldo Parfeniuk y él en noviembre del año 2020. Uno de los puntos de mayor interés es el rol de Solans como miembro fundador del movimiento internacional "Bosque de la Poesía".

Desde la organización de "Poemas al Viento" han manifestado que es "un honor contar con él ese día. Su participación en el club de lectura trae, por tanto, el eco de un proyecto global que celebra la poesía como un acto vital y comunitario".

Por otro lado, destacaron la relevancia de crear estos diálogos interculturales. El evento es de carácter abierto y gratuito, dirigido a todo el público que quiera disfrutar de una tarde de versos y experiencias compartidas.

La cita es en la sede del Orfeón La Paz de La Laguna, un espacio emblemático que acogerá esta conexión poética entre Canarias y Argentina.

Para Agendar:

Evento: Club de Lectura "Poemas al Viento" con Pedro Jorge Solans.

Fecha: Martes, 3 de septiembre.

Hora: 17:30 h.

Lugar: Sede del Orfeón La Paz de La Laguna, C/ Juan de Vera, 3.

Entrada: Abierta al público.