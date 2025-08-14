A 10 años de la profecía de Fidel Castro: Crónica de un deshielo que pudo ser

Por Pedro Jorge Solans. (Desde la Redacción de El Diario de Carlos Paz).

Diez años han pasado desde que una vieja profecía de Fidel Castro, pronunciada casi como un chiste sobre lo imposible, casi se cumple al pie de la letra, desatando una ola de optimismo global. Hoy, en 2025, con un mundo distinto, aquella primavera diplomática entre Cuba y Estados Unidos se recuerda con la nostalgia de lo que casi fue.

Hace una década, en marzo de 2015, caminar por La Habana era respirar un aire de cambio inminente. La conversación telefónica entre Barack Obama y Raúl Castro, con la mediación clave del Papa Francisco, había derretido el témpano más hostil de la Guerra Fría en América. En las calles, entre turistas y "palestinos" —como los habaneros llaman a la migración interna—, se sentía una mezcla de cautela y una esperanza casi eléctrica. El mundo observaba, y la anécdota de una vieja profecía del Comandante resurgía con una fuerza arrolladora. La experiencia escrita en formato de crónica por éste cronista fue publicada en El Diario de Carlos Paz, pero luego republicada por todos los diarios y cadenas televisivas del mundo.

La historia, que este cronista pudo reconstruir en aquel viaje y que luego fue recogida y debatida en medios de todo el mundo —desde la BBC de Londres y Le Monde de París, La Jornada de México hasta La Vanguardia de Barcelona y Clarín en Buenos Aires—, se remonta a 1973. En una rueda de prensa, el periodista australiano -fallecido en 1985- de una agencia inglesa, Neil Brian Davis, le preguntó a Fidel Castro cuándo creía que se restablecerían las relaciones con Estados Unidos.

Fidel, con su característica agudeza para transformar la política en teatro, lo miró fijo y sentenció: -Estados Unidos vendrá a dialogar con nosotros cuando tenga un Presidente negro y haya en el mundo un Papa latinoamericano.

La frase, en plena Guerra Fría, sonó a una imposibilidad deliberada, a una forma elegante de decir "nunca". Los periodistas, incluido Davis, la recibieron con incredulidad. Trágicamente, el propio Bryan Davis, aquel camarógrafo de guerra canadiense, ya no está para ver esta historia en retrospectiva; falleció años después en una cobertura en Medio Oriente, dejando su pregunta como un eco imborrable en el tiempo.

En 2015, sin embargo, lo imposible se había hecho realidad. Obama, un presidente afrodescendiente, gobernaba en Washington y Francisco, un Papa argentino, mediaba desde el Vaticano. La profecía se había cumplido. El muro caribeño, el último vestigio de la Guerra Fría, parecía caer. Se abrían embajadas, Roberta Jacobson elogiaba las aguas turquesas de Cayo Santa María y los cubanos en las calles, como la joven música Ivelin Palacios, soñaban con un futuro donde, simplemente, "alcance la moneda".

Diez años después, la pregunta resuena con una melancolía inevitable: ¿les alcanzó la moneda? La historia, como suele hacer, tomó un rumbo menos lineal. El "deshielo" de la era Obama fue revertido con dureza por la siguiente administración estadounidense, que no solo reconstruyó el muro del embargo, sino que le añadió nuevos ladrillos. La pandemia y una crisis económica global agudizaron la urgencia de ese "oxígeno económico" que Cuba ya pedía en 2015.

Aquella primavera diplomática hoy parece un capítulo suspendido en el tiempo. Las esperanzas de aquel entonces chocaron con fuerzas geopolíticas que demostraron ser más resistentes que la voluntad de tres líderes históricos.

La profecía de Fidel, vista a una década de distancia, se revela en toda su complejidad: no fue solo una predicción asombrosamente precisa, sino también una advertencia irónica sobre lo difícil que es derribar los muros de verdad. Se cumplieron las condiciones, casi milagrosas, que él mismo había puesto como imposibles. Pero el milagro, al parecer, no fue suficiente. La reconciliación, hoy sabemos, necesitaba algo más que un Papa latinoamericano y un presidente negro; necesitaba que la historia, de una vez por todas, dejara de pincharse con sus propias espinas.