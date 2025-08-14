Neil Davis: La historia del corresponsal que provocó la profecía de Fidel Castro

Por Pedro Jorge Solans. (Desde la Redacción de El Diario de Carlos Paz).

Muchos recuerdan la legendaria respuesta de Fidel en 1973 sobre un presidente negro y un Papa latinoamericano que rescató el autor de esta nota y se propagó globalmente en el 2015, y que luego, varios medios intentaron desmentir. Sin embargo, a diez años, pocos conocen la historia del hombre cuya pregunta la desató: Neil Davis, un audaz camarógrafo de guerra australiano que vivió su vida buscando "una hora gloriosa" y la encontró en los frentes de batalla más peligrosos del mundo.

Neil Davis, Foto de BBC Ñws.

En la memoria colectiva de la Guerra Fría, hay una anécdota que brilla con la luz de lo imposible hecho realidad. En 1973, en una rueda con corresponsales internacionales de prensa en La Habana, un periodista australiano que parecía trabajar para un medio inglés desafió a Fidel Castro con una pregunta sobre el futuro de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. La respuesta del líder cubano, cargada de ironía, se convertiría en una de sus profecías más famosas: "Estados Unidos vendrá a dialogar con nosotros cuando tenga un Presidente negro y haya en el mundo un Papa latinoamericano".

Lo que a menudo se pierde en el relato es la identidad del hombre que formuló esa pregunta. No era inglés ni canadiense, como a veces se ha dicho. Era Neil Brian Davis, un legendario camarógrafo y corresponsal de guerra australiano, un hombre cuya vida fue tan extraordinaria como la respuesta que provocó.

Había nacido en Tasmania en 1934, Davis dejó la escuela a los 14 años, atraído por el poder de la imagen. En 1964, ya como corresponsal para Visnews, se sumergió en el corazón del conflicto que definiría su carrera: la Guerra de Vietnam. A diferencia de muchos de sus colegas, Davis tomó una decisión radical: filmaría la guerra desde la perspectiva del soldado de Vietnam del Sur. Su objetivo no era la geopolítica, sino capturar el efecto del combate en los individuos.

Su neutralidad y su coraje se volvieron legendarios. Adquirió una reputación de habilidad y suerte casi sobrenaturales, llegando incluso a cruzar las líneas para filmar desde el lado del Viet Cong. Esta imparcialidad le ganó la ira de las autoridades militares estadounidenses, pero también el respeto del mundo y la demanda de su material por parte de las cadenas de noticias que no se atrevían a ir donde él iba.

Fue él quien, el 30 de abril de 1975, filmó una de las imágenes más icónicas del siglo XX: el tanque T-54 norvietnamita derribando las puertas del Palacio Presidencial de Saigón. Su cámara capturó el fin de una era.

Tras la caída de Saigón, su sed de adrenalina y de verdad lo llevó a los frentes de batalla de Angola, Sudán, Uganda y Líbano. Fue encarcelado en Siria, acusado de espionaje, y sobrevivió a heridas graves que casi le cuestan una pierna. Vivía bajo un lema, un verso del poeta Thomas Osbert Mordaunt que anotaba en cada uno de sus diarios: "Una hora gloriosa y atestada de vida vale una edad sin nombre".

Esa búsqueda de "la hora gloriosa" terminó trágicamente el 9 de septiembre de 1985. En Bangkok, mientras cubría un intento de golpe de estado que apenas duró unas horas, Davis y su sonidista, Bill Latch, se posicionaron frente a un tanque golpista para filmar un reporte. Sin previo aviso, el tanque disparó. La metralla hirió mortalmente a ambos. Neil Davis murió en el acto. Su cámara, fiel hasta el último segundo, cayó al suelo y siguió grabando, capturando la imagen de su compañero arrastrándose en un intento desesperado por buscar refugio.

Hoy, Neil Davis es recordado en el documental Frontline y en la biografía One Crowded Hour (Una Hora Atestada). Su legado es el de un hombre que no solo fue un testigo, sino un protagonista silencioso de la historia.

Y en esa rueda de prensa de 1973, sin saberlo, se convirtió en el catalizador de una profecía que, décadas más tarde, asombraría al mundo, uniendo para siempre su nombre al de Fidel Castro en una de las anécdotas más increíbles de la diplomacia y el destino.