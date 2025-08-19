Bruselas nos muestra al San Martín más paternal

Luego de haber pasado el domingo 17 de agosto en Boulogne Sur Mer, con una alta carga de emotividad, llegamos a Bruselas, donde el general José de San Martín, vivió cinco años de su vida, desde fines de 1824 hasta 1830, cuando en Francia la Revolución de Julio, de carácter liberal y burguesa, derrocó al absolutista Carlos X y lo reemplazó por Luis Felipe, conocido como el rey de las barricadas o el rey ciudadano. Recién entonces, ya sin el absolutismo monárquico que lo perseguía, San Martín se trasladó a París.

Pero como veníamos diciendo, desde fines de 1824, San Martín se instaló en Bruselas. ¿Por qué? Bueno, él había llegado con su hija Mercedes expulsado de la Patria por Rivadavia y los liberales del puerto de Buenos Aires. Tenía 46 años y su hijita 7. En Francia no podía quedarse porque el absolutismo monárquico lo consideraba «un peligroso subversivo sudamericano» y Londres era muy caro para un exiliado que no cobraba sus sueldos adeudados ni de Argentina, ni de Chile ni del Perú. Bruselas entonces surgió como una buena alternativa: una ciudad de unos 80 mil habitantes, culta, cosmopolita, pero mucho más barata para vivir.

Ahora estoy en la esquina de la Rue de la Fiancée y Rue du Pont Neuf, donde estaba la casa del Gran Capitán, ya inexistente, aunque una placa en la esquina la recuerda. Fue uno de los lugares, está a pocas cuadras de la bellísima Grand Place y también a pocas cuadras del Teatro Nacional La Monnaie (La Moneda), adonde iba muy de vez en cuando, solo cuando alguien lo invitaba, porque era un lujo que no podía darse.

En este mismo teatro, el 25 de agosto de 1830 sucedió algo increíble. Se estaba poniendo en escena la ópera «La muette de Portici», del compositor Aubert, que cuenta una rebelión popular en la Nápoles del siglo 17 contra la dominación española. Cuando en el quinto acto se llegó al aria «Amor sagrado por la Patria», el público empezó a ponerse de pie y a entonar con frenesí patriótico esas palabras. Tanto fue el entusiasmo que salieron a la calle y dieron comienzo a la revolución de independencia del resto de los Países Bajos (Holanda). Se incendiaron edificios, se tomaron oficinas públicas, y el alcalde de la ciudad, también revolucionario, llegó hasta la casa de San Martín para pedirle que fuera el comandante de las milicias revolucionarias.

San Martín declinó el ofrecimiento, porque no podía pagarle con tanta ingratitud al gobierno que le había dado asilo político durante cinco años. Pero estuvimos a punto de ser tan hermanos de los belgas como de los chilenos y peruanos. O, dicho de otra manera, Bélgica estuvo a punto de ser tan sanmartiniana como el Perú o Chile.

Por eso también hay un gran monumento en la comuna de Woluwe Sait Pierre que lo muestra a San Martín sobre su caballo apuntando en su brazo extendido, como la mayoría de las estatuas de nuestras plazas.

Aquí, San Martín vivió una parte de su largo exilio marcada por la austeridad obligada y por el cuidado y cercanía a su hija Mercedes. Ella llegó a Bélgica con ocho años y se fue con 13. Él pasaba sus mañanas entre la jardinería y la carpintería, y por las tardes caminaba, paseaba, o conversaba con su hermano Justo Rufino, que también vivió con él ese tiempo. El San Martín más reflexivo, y, sobre todo, el más paternal.

Aquí, hace exactamente 200 años, San Martín escribía las famosas Máximas para Mercedes, 12 enseñanzas que nos llegan hasta hoy como parte de su legado:

Humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con los insectos que nos perjudican.

Inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira.

Inspirarle gran confianza y amistad, pero uniendo el respeto.

Estimular en Mercedes la solidaridad con los pobres.

Respeto sobre la propiedad ajena.

Acostumbrarla a guardar un secreto.

Inspirarle sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones.

Dulzura con los criados, pobres y viejos.

Que hable poco y lo preciso.

Acostumbrarla a estar formal en la mesa.

Amor al aseo y desprecio al lujo.

Inspirarla amor por la Patria y por la libertad.