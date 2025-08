Una sorpresa al ingresar a un restobar de Carlos Paz

Fue un miércoles de julio, un día abtes que finalice el mes de julio. El poeta y ensayista carlospacense Aldo Parfeniuk y su compañera, la artista plástica Silvia Coggiola, me esperaban en Federico restobar, la esquina que mantiene la impronta artística que le dejara Mayra Borges.

Llegué apurado, y los Parfeniuk ya habían decidido beber el vino tinto que hubiera, y tras ponerlo de acuerdo con qué acompañaríamos "el Norton", no había otro, la camarera que nos atendía desplegaba una simpatía que me parecía familiar. Era joven y con actitud, pero su sonrisa me transportó a los años 80, sin saber por qué. Ella no pertenecía al personal conocido en otros tiempos cuando yo frecuentaba más ese delicioso lugar. Antes que tuviera que pasar algunas cuestiones de salud.

Después de acomodarnos, y de dar los primeros sorbos de vino, y de intercambiar figuritas informativas y de versiones chismosas entre Aldo, Silvia y yo, me percaté que se acercó la camarera que tanto me intrigaba, -yo sabía que la conocía- a pesar de tanta diferencia de edad, se había acercado a traer hielo a la mesa. Y cuando se retiraba, lo soporté más, y le pregunto: ¿De dónde, puedo conocerte?¿Yo te conozco? Me mira, se rié, y me responde amablemente, pero segura, -a mí no me conoce. Seguramente, conoce a mi abuela o abuelo-.

—¿Y quiénes son tus abuelos?

—Mi abuela se llama Silvia Navas, y mi abuelo, Miguel García que practicaba ciclismo.

Me levanté, y la abracé. Sentí que era la herencia de una porción de memoria de aquellos años 80 que se vivieron en Villa Carlos Paz. Tanta historia, como otras, que pueden resumirse en lugares y nombres: Edificio Marconi, Hotel residencial del Carmen, mesas de Babieka en la madrugada para que una mujer sola vele el sueño de su hija. Foca Petry, Alberto Tricky Marconi, Ángel Ortega, Silvia Kreiman, Coi Bischoff, Alberto Nadaya, Julio Lescano, Violeta Fernández, ferias de artesanías, bar 5mentarios, Chez Ami.... y tantos y tantas, incontables personas, personajes, visitantes circunstanciales, turistas de otros destinos, amigos de otras latitudes.