Villa Carlos Paz, y las sierras para los turistas

Por Aldo Parfeniuk

Poeta, ensayista e historiador

Debido a que se había escrito muy poco sobre la historia de éste, mi pueblo, a fines de los años sesenta, en parte por cariño y curiosidad por mi lugar natal, y en parte para compensar las engañosas historias que algunos guías de turismo le contaban a nuestros visitantes, se me ocurrió investigar y publicar algo sobre la historia de Villa Carlos Paz, sus características naturales y la de sus alrededores.

Hasta entonces las fuentes de información disponibles eran breves publicaciones, como la semblanza histórica sobre el fundador, que a mediados de los cuarenta escribió Armando Carena en el periódico “Carlos Paz”, la folletería turística -en particular la guía de Eduardo Seisdedos- o notas breves de publicaciones periodísticas como las de los diarios de la ciudad de Córdoba o el periódico “Nuestra Voz” que con posterioridad continuaría “Serranías”, “Bamba” y otras publicaciones menos conocidas.

Con el paso del tiempo tanto los diarios, la radio como la televisión, y después Internet, se convirtieron en medios de investigación y difusión de contenidos valiosos y completos: pero esa es otra historia.

En los años 60

El hecho es que al promediar los años sesenta (y aclaro que hablo desde mis recuerdos) no éramos muchos los que nos interesábamos y escribíamos cosas sobre nuestra historia. Debo decir que desde que nos hicimos amigos con Edgardo Tántera -llegado a corta edad a la Villa- tuvimos la preocupación de que no se perdiera lo poco o mucho que del pasado se pudiera rescatar y -por otra parte- que no se mal informara a los vecinos y a los turistas que nos visitaban.

Puertas adentro, pensábamos (y es por eso que lo pusimos en práctica) que nuestro primer deber cultural -además de vecinal y laboral, ya que vivíamos del turismo- era conocer nuestro pueblo: para quererlo más y mejor; y para mostrarlo con orgullo. Sin acordarlo previamente, creo que con Tántera nos combinamos bien: él ponía el acento en rescatar historias de personalidades y personajes (su libro, publicado en 1970, al año siguiente que el mío, publicado en 1969, se titula Villa Carlos Paz. Recopilación histórica); en tanto, que mi trabajo en gran medida ponía el acento en la historia y pertenencia de nuestra Villa (ex estancia) a un entorno sociocultural y geográfico, detallado y bien definido.

A esto último, lo hice siguiendo las sugerencias de Alfredo Domenella y Rodolfo Bolognani, autoridades de la recientemente creada Dirección de Turismo, hoy con rango de Secretaría, en el sentido de reunir información veraz y completa, que era lo que se necesitaba para informar debidamente a los turistas y al periodismo sobre nuestra Villa y las sierras.

La Municipalidad, durante la gestión de Daniel Zilli, se hizo cargo de los gastos de la tirada de 1000 ejemplares de mi libro Villa Carlos Paz, y las sierras para los turistas que publicó impresiones LA DOCTA en enero de 1969.

Este pequeño libro que este año reaparecerá en la colección rescate de Corprens editora en su versión original no contó -hasta hoy- con nuevas reediciones.