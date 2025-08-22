En la céntrica librería La Mistral de Madrid, Luis Alberto de Cuenta y Nicole Brezin leyeron poesía de amor. 'Por el bien del mundo', un poema incluido en 'La ley primera' (poemario de Nicole Brezin, editorial Renacimiento): un hondo testimonio sobre lo que supone hoy en día el exilio, en poemas cuya dicción remite a los grandes poetas de nuestro siglo.

«La ley primera de Nicole Brezin es un libro de amor, pero no de ese amor pasional, que es delirio y exaltación, sino del amor al origen, a la patria, a la infancia y sus hallazgos, descubrimientos, heridas, sus identificaciones y sus pérdidas.

De todo eso que constituye nuestro mundo familiar que creemos que es el mundo, hasta descubrir, dolorosamente, que solo es una familia, una ciudad, una pequeña parte del mundo. Perderlo provoca un dolor tan grande que amenaza todo nuestro ser y vamos buscando sus huellas en una palabra que establezca alguna exigua semejanza. La ley primera es un libro sensible, sin estridencias, hondo, que nos acompaña en la contradictoria aventura de vivir». Cristina Peri Rossi

Fuente: Facebook de Martín López Vega.