Ahora, Netanyahu quiere anexar Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusado por crímenes de guerra y genocidio por la relatora especial de la ONU, dijo ahora que para derrotar completamente al grupo armado Hamas, deberá ocupar Gaza.

Actualmente, Israel ocupa el 75 por ciento de la franja, que es un territorio de 365 kilómetros cuadrados, menos que la superficie de la ciudad de Córdoba (576 kilómetros cuadrados). Ocupar el 25 por ciento restante significaría intensificar los combates en las zonas más densamente pobladas y donde se cree que están los más de 50 rehenes israelíes todavía en poder de Hamas.

Esta idea de Netanyahu, criticada por la ONU, la Unión Europea, China, Rusia y la mayoría de la comunidad internacional, solo fue avalada por Donald Trump, quien dijo: «Ocupar Gaza totalmente es una cuestión de Israel». «Nosotros mandamos 60 millones de dólares en alimentos para la población civil», agregó el presidente de Estados Unidos, sin mencionar que esos alimentos, como toda la ayuda humanitaria internacional, sigue estancada en las fronteras, pudriéndose, por decisión de Israel. Es decir que sus propios aliados no dejan entrar la ayuda que mandan los estadounidenses. O, dicho de otra manera, Netanyahu impone sus criterios ante Trump.

Pero volviendo al proyecto del gobierno de Israel de ocupar totalmente Gaza, ya ha generado más resistencia interna, no solo resistencia popular y de las familias de los rehenes, sino también del propio jefe del estado mayor del Ejército, y también del líder de la oposición política: Benny Ganz, ex aliado del gobierno.

Es que la idea de ocupar totalmente Gaza, además de abrir una caja de pandora y desatar un torbellino catastrófico, lo que está marcando son dos cosas principales: por un lado que en casi dos años, Netanyahu ha fallado sistemáticamente en vencer a Hamas y por otro lado, que no le importan los rehenes, a quienes pondrá en riesgo si cumple su amenaza.

Derivaciones en todos los ámbitos

Lo que está sucediendo con el genocidio del pueblo palestino tiene derivaciones impensadas. Ahora estalló el escándalo en el ambiente del fútbol, porque el equipo alemán Fortuna Dusseldorf desistió de adquirir los servicios del jugador israelí Shon Weissman, actualmente en el Granada de España.

El jugador había publicado posteos en la red social X diciendo cosas como: «Hay que borrar Gaza del mapa», «Lanzaría 200 toneladas de bombas» y «No hay inocentes (en Gaza)». Luego los borró de su cuenta, pero ya había estallado el escándalo y los propios hinchas del Fortuna empezaron a presionar a su dirigencia para cancelar la contratación.

El club, en un principio posteó en la misma red X: «¿Juzgar a alguien que no conocés por una entrada en redes? No es nuestro estilo». Sin embargo, el martes pasado convocó una reunión de emergencia, luego de la cual el jugador y su agente fueron notificados de la cancelación del contrato por «declaraciones extremas».

Weissman reaccionó también en redes sociales diciendo: «Soy hijo de una nación que aún llora los horrores del 7 de octubre. Ese día negro, cuando familias enteras fueron asesinadas, secuestradas y brutalizadas, sigue siendo una herida abierta para mí, como persona, como israelí y como atleta que representa a mi país. Es posible y necesario oponerse al daño a personas inocentes de ambos bandos. Pero no permitiré que me consideren alguien que promovió el odio con tres ‘me gusta’ y un comentario que fue borrado».

Mientras tanto, la pelota sigue rodando y los palestinos siguen siendo asesinados.