Crónica de un verano antes de las balas

Por Pedro Jorge Solans

Escritor, periodista y editor

El inolvidable trovador que hizo del mundo su escenario, eligió un rincón especial en Argentina para anclar su espíritu y dar rienda suelta a sus reflexiones más íntimas: Villa Carlos Paz. No fue una decisión al azar, sino el producto de un puñado de factores inexplicables. El filósofo del pueblo encontró, cómo escuchar su propia voz entre los cristales de una copa y dejar un legado de escritos que, más que profecías, son llaves para comprender la vida. Fue aquí donde dejó sus últimas huellas, no solo en papel, sino en el corazón de quienes tuvieron la fortuna de compartir sus días.

Para un hombre que vivió en constante movimiento, las sierras le proporcionaron un ambiente propicio para la introspección. Cabral caminaba, meditaba y se conectaba íntimamente con la materia prima de su obra final. Eligió este lugar para sus últimos escritos porque aquí encontró el equilibrio perfecto entre la soledad creativa y el calor humano, permitiendo que sus pensamientos más maduros florecieran con una claridad única.

Sus días estaban salpicados de encuentros en lugares que él convertía en sagrados por el simple acto de la conversación. Uno de sus santuarios fue la parrilla "El Rancho", donde las charlas se convertían en clases magistrales, siempre acompañadas de una copa de vino y una generosidad sin límites. Fue en una de esas tertulias, en un acto de pura amistad, donde regaló uno de sus consejos más luminosos al autor de esta nota. Mirándolo a los ojos, con la certeza de quien conoce los secretos del universo, le dijo:

"Cuida tu sueño, trabaja por tu sueño y se cumplirá tu destino. Sépalo que en el sueño, Dios nos deja ver algo de lo mucho que tiene pensado para nosotros. Además, cuando tenés un sueño, el universo conspira para que se cumpla porque al universo le conviene tu felicidad, por eso ama, y después hacé lo que quieras."

Esta frase es la quintaesencia de su filosofía: el sueño como un mandato divino, el trabajo como el camino y el amor como la condición indispensable para que el universo se alinee a nuestro favor.

El legado del regreso

Los textos que Cabral gestó en este rincón cordobés son profundas revelaciones sobre la condición humana. No buscan predecciones, apenas encender una vela para percibir el presente. Uno de los más bellos y enigmáticos es un perfecto ejemplo de su pensamiento circular:

"Era un niño que cada mañana de la vida salía a caminar las calles del mundo para convertirse en lo primero que veía; es decir, que por el mar era el mar y por la montaña, la montaña. Hasta que una noche, por la gracia divina de una mujer, se convirtió en un hombre que, cada mañana de la vida sale a caminar las calles del mundo para convertirse en lo primero que ve, principalmente en un niño."

Este escrito es una parábola sobre el viaje de la vida.

La primera etapa es la inocencia y la empatía absoluta. El niño no tiene un ego definido; su ser se fusiona con el mundo en un acto de conexión pura y sin juicios. Es uno con todo lo que le rodea.

El punto de quiebre es "la gracia divina de una mujer", una poderosa metáfora del amor, del encuentro con el otro, que lo despierta a una nueva conciencia y lo transforma en "hombre".

El destino final es la revelación más grande: la verdadera sabiduría del hombre no es alejarse de esa infancia, sino recuperarla conscientemente. El hombre realizado elige activamente volver a mirar el mundo con los ojos de un niño, con asombro y sin barreras.

En resumen, Cabral nos enseña que madurar no es volverse cínico o complejo, sino completar un círculo para recuperar, con la experiencia de un adulto, la pureza y la capacidad de asombro de la niñez. Facundo Cabral no solo escribió en Villa Carlos Paz; sembró en ella su testamento, un recordatorio de que la felicidad está en cuidar nuestros sueños y en nunca dejar de ver el mundo, y a nosotros mismos, como lo haría un niño.