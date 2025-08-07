Presentan en Buenos Aires la 12° Cumbre Mundial del Tango, a llevarse a cabo en Granada en marzo de 2026. 

El próximo lunes 25 de agosto, a las 18,00 horas, realizará la presentación de la 12° Cumbre Mundial del Tango, a llevarse a cabo en la ciudad de Granada – España, en marzo de 2026.

Dicha presentación, se llevará a cabo en la Academia Nacional del Tango, ubicada en Avenida de Mayo 833 – 1°, con la presencia de Gabriel Soria, presidente de la Academia Nacional del Tango; Horacio Rébora (creador y director de la Cumbre Mundial del Tango); Diego Rivarola (miembro de la Comisión Ejecutiva de las Cumbres Mundiales y artistas que participarán de la 12° edición.

En dicho acto, la Academia Nacional del Tango, nombrará a Diego Rivarola como Académico Honoris Causa. Rivarola es creador y conductor del programa El Tango en el Mundo, con 26 años ininterrumpidos en el aire, es miembro de la Comisión Ejecutiva de las Cumbres Mundiales y ha realizado la presentación del Festival Internacional de Tango de Granada a lo largo de 20 años.

Al término del acto protocolar, actuarán algunos artistas que participarán de la Cumbre.

Hasta el momento, han confirmado su presencia en la 12° Cumbre Mundial de Tango, 145 artistas, provenientes de 40 ciudades.

La ciudad de Granada sucede en la celebración de las Cumbres Mundiales, después de 30 años, a las ciudades de Buenos Aires, Granada, Montevideo, Lisboa, Rosario, Sevilla, Valparaíso, Bariloche, Seinajoki , Zárate y Melilla.

La Cumbre Mundial del Tango de Granada de 2026 será el acontecimiento de mayor trascendencia del Tango en ese año, reconociendo una vez más la legitimidad de que artistas de todo el mundo puedan crear e interpretar tangos desde ciudades lejanas a la cuna que los vio nacer.

La programación se desarrollará en varios escenarios de Granada teniendo como columna vertebral el Teatro Isabel la Católica donde cada día los artistas de las ciudades participantes mostrarán sus maneras de interpretar el tango. Así mismo, se realizarán numerosas actividades paralelas, tales como: Fiestas bailables, animación urbana, mesas redondas, exposiciones, conferencias, ciclo de cine etc.

En definitiva, las Cumbres Mundiales del Tango constituyen un gran espacio cultural, en el que todas las manifestaciones de Tango puedan establecer nuevos nexos de relación con la ciudad anfitriona y las diversas y distantes ciudades participantes.

La entrada es libre y gratuita