La imagen de Carlos Paz que las nuevas generaciones no conocieron

La mañana del 6 de enero de 1992 quedó grabada como uno de los momentos más dramáticos en la historia de Villa Carlos Paz. Una crecida histórica del río San Antonio y el lago San Roque, provocada por intensas lluvias en toda la cuenca, hizo que el agua superara en más de tres metros el vertedero del dique. El resultado: una ciudad parcialmente bajo el agua, con calles convertidas en ríos y postales que hoy parecen irreales para quienes no lo vivieron.

Un centro irreconocible

El centro y los balnearios fueron los sectores más afectados. El agua llegó a más de un metro de altura en zonas como calle Alem y la Galería Acuario. La Plaza del Reloj, la Secretaría de Turismo y sus alrededores se transformaron en un espejo marrón.

Los puentes fueron cerrados, el tránsito cortado y decenas de familias evacuadas. Los servicios de electricidad, agua y telefonía colapsaron. Algunos vecinos se trasladaban en botes improvisados para rescatar pertenencias, mientras los comercios trataban de salvar lo que podían antes de que el agua lo cubriera todo.

El impacto en los balnearios

Las playas quedaron sepultadas bajo barro y escombros. Los paradores fueron destruidos, puestos de comida arrasados y hasta un circo instalado en la zona donde hoy funciona un boliche fue llevado por la corriente. El Fantasio, uno de los balnearios más emblemáticos, quedó irreconocible.

La falla que agravó la tragedia

En ese momento, las válvulas de fondo del dique San Roque estaban fuera de servicio, lo que impidió evacuar rápidamente el excedente de agua. La falta de este mecanismo de desagote agravó la crecida y amplificó los daños en la ciudad.

Una historia con antecedentes

Aunque la de 1992 es la más recordada, Carlos Paz ya había sufrido otras crecidas importantes:

En 1931, las aguas arrasaron con las primeras construcciones cercanas a la costa.

En 1975, el río alcanzó cuatro metros sobre su nivel normal, con saldo trágico: dos niños muertos y unas 200 viviendas destruidas.

En los últimos años, crecidas menores en 2021 y 2024 recordaron que el riesgo hídrico sigue presente.

El cambio que marcó una diferencia

Tras la tragedia, las válvulas del dique San Roque fueron reparadas y modernizadas. Desde entonces, en crecidas posteriores se pudo evacuar el excedente de agua de forma controlada, evitando que el lago superara niveles críticos. La apertura total de estas válvulas no solo mejoró la seguridad, sino que también dio origen a un nuevo atractivo visual: el espectáculo de la “cola de novia”, una cascada blanca que cae con fuerza desde el paredón del dique y que se transformó en una postal turística.