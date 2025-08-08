Sólo aquel que ha vivido tiene derecho a morir.

Por Pedro Jorge Solans

(Escritor, periodista y editor)

Qué pasó en la temporada de verano de 2008 en Villa Carlos Paz: La parrilla El Rancho Porá, una posada con un mesón sobre la montaña y la sala del teatro del Lago se habían llenado, a tope, con ciento por ciento de ocupación, de tinta, palabras y vino.

Suelen haber veranos que duran una vida. El de 2008 en Villa Carlos Paz fue uno de ellos. No por el calor perezoso de las sierras ni por el ritual predecible de las marquesinas, sino porque la ciudad, por un breve y milagroso instante, se convirtió en el escenario final de uno de los últimos juglares del siglo XX. Durante cuarenta funciones tuve el privilegio de compartir escenario, camarín y confidencias con Facundo Cabral.

Esta nota periodística pretende ser el testimonio de ese verano irrepetible. Es lo que quedó sonando de las tertulias en la parrilla El Rancho, donde una mesa se hizo altar de celebraciones mundanas y el vino tinto desataba la poesía, la memoria y la profecía.

Es la crónica íntima del hombre que se escondía detrás del personaje: el peregrino casi ciego que auscultaba las rocas con su bastón, el pensador que encontraba al Fausto del escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe en un bife de chorizo y el maestro que, entre copas de Malbec, me confió la misión de publicar su último testamento.

Facundo dejó en mis manos un cuaderno marca “Gloria” con sus manuscritos, con la condición de que su caligrafía fuera el testimonio de que, detrás de las lentejuelas, esta ciudad también tenía música y poesía. Pero la historia no terminó con su partida. El destino, con su ironía más cruel, se encargó de escribir el último capítulo.

Este es el relato de ese verano en que la vida y la muerte ensayaron su último acto. Es el intento de cumplir una promesa y de entender cómo las balas que apagaron la voz del pregonero de la paz ya resonaban, silenciosas, en aquella temporada de sol y vino. Es, en definitiva, el último libro de Facundo Cabral.

Así lo dibujaron

“Garay esquina Cabral”

Cabral y Garay, (Foto La Voz del Interior)

El humorista y comediante argentino Cacho Garay compartió escenario en su última temporada teatral con Cabral y, apenas se conoció su crimen, recordó: “He tenido el privilegio de haber trabajado una temporada veraniega con él. Fue para mí uno de los premios más hermosos de mi vida. Algún día le contaré a mis nietos lo que fue trabajar con un grande como él, y no sé si me van a creer. Hicimos cuarenta funciones juntos.

En el teatro, teníamos los camarines enfrentados. Cuando yo llegaba, su asistente, Cacho Sagasta, me decía: “El maestro lo está esperando”. En su camarín siempre había una botella de Malbec y dos copas. Era un honor para mí beber con él. Algo que me dejó como un halago fue que se reía conmigo. Escribía en un cuaderno con un fibrón grande porque no veía bien. Allí anotaba todo lo que pensaba. Siempre citaba algunos chistes míos y eso, para mí, seguirá siendo un honor.

Nunca tan pocas balas en Latinoamérica mataron tantos corazones. Amanecimos con un sol radiante aquel 9 de julio de 2011, y terminamos llorando la muerte de un maestro. Llovía lágrimas en el mundo”.

Apenas había despuntado el verano de 2008 y los jardines municipales de Villa Carlos Paz aún mostraban los restos de la fiesta de apertura de temporada. A esa ciudad febril y expectante arribó Facundo Cabral, no como el peregrino de paso que el mundo conocía, sino como un residente temporal, un actor más en la abigarrada cartelera serrana. Se afincó en la hostería Mesón de la Montaña, en la ladera del cerro, con la misión, por primera vez en su vida, de someter su arte nómada al rito veraniego del teatro.

La idea había sido de Cacho Garay, el humorista mendocino que, como un acto de devoción, quiso darse el gusto de compartir escenario con su ídolo. Juntos protagonizaron “Garay esquina Cabral” en el Teatro del Lago. Pero aquel verano nació raro. A mediados de enero, Garay enfermó y la temporada se suspendió. Para Facundo, sin embargo, aquel contratiempo fue una liberación. El poeta mutó. Con la agenda en blanco, cambió de planes y se entregó a la deriva serrana.

Armado con una paciencia macerada en copas de vino, vivió una temporada a su manera. Libre, como siempre, dejó que la vida lo sorprendiera con las leyendas de los viejos cerros y los misterios del lago San Roque. Con el tiempo hecho siesta y la soledad envuelta en su camisa de jean, fue cosechando amigos que, con una desconfianza inicial, se iban sumando a tertulias espontáneas. Su templo fue la parrilla El Rancho, en la avenida Uruguay, frente al casino. Allí, sobre una mesa que lentamente se fue haciendo altar, se estiraban las siestas entre poesías, recuerdos de viajes y cuentos fantásticos.

Villa Carlos Paz le resultaba novedosa. Se asombraba de su irrealidad, aunque sentenciaba: "No llega a ser una ficción, ni una postal del realismo mágico centroamericano. Claro, tampoco es Miami ni Buenos Aires".

El Pequeño Fausto y la Falsa Kodama

La llegada de Facundo a El Rancho era una puesta en escena cotidiana, un ritual entre solemne y absurdo. Arribaba en taxi, a la misma hora cada día. El taxista anunciaba su presencia con dos bocinazos y el mozo de turno, Horacio Benítez o Cacho Cortéz, salía a recibirlo como si fuera un jefe de Estado. La escena parecía un burdo cambio de guardia en un reino empobrecido.

Le gustaba caminar como Borges, obsesionado por la sabiduría, pero a veces entraba al restaurante simulando el andar de Fausto. “Quiero impresionar a los comensales que están almorzando entrañas”, me dijo un día. “Recuerda que Fausto era un erudito exitoso pero desgraciado, y le vende su alma al diablo a cambio de los placeres mundanos. Estos tipos —señalaba a los comensales— son pequeños Faustos que gozan de una carne exquisita a cambio de olvidarse de la vida. El diablo es un gran sabio, tan sabio y bello que sólo respeta a Dios”.

—¿Y Fausto caminaba así? —le pregunté. —No sé, es una representación mía. Ni sé si usaba bastón como yo. Borges, sí usaba. Y con eso me basta.

Una mañana soleada, conoció en la hostería a una joven a la que bautizó Carolina. Conversaron durante horas y la trajo a almorzar. La presentó como una "amiga de verano" y, al sentarse, le preguntó al mozo: —Cachito, ¿no te parece que mi María Kodama es más bella y más joven que la de Borges? —¡Más linda seguro, maestro! ¡De aquí a James Craik! —respondió Cachito, ya entrenado en su universo—. ¿Ahora, más joven? No sé.

Al día siguiente, Facundo volvió solo y riendo. “Resulta que esta Carolina era una de las tantas que vienen en verano a delinquir. Hoy llegó la policía, pero ya se había fugado. Se fue sin pagar, y el conserje me dijo que seguro yo estaba en su lista de víctimas. ¡Mirá vos, que me jacto de conocer por el olor a los delincuentes!”. Una semana después, vio su foto en las páginas policiales de El Diario. La noticia le provocaba una risa limpia, sin rencor.

El último cuaderno

Foto de la tapa del libro de Pedro Solans

El domingo 20 de enero, la sobremesa se estiraba bajo el sol. Los mozos, Cacho y Horacio, revoloteaban como guardianes de la bohemia, rindiendo culto a las celebraciones que se daban en torno a Facundo. Llevábamos ya tres botellas de Rincón Famoso cuando, de repente, me miró con una intensidad nueva.

—Quiero retribuirle esta estadía a la ciudad. Voy a dejarle mi último libro, pero lo voy a escribir aquí. Hizo una pausa, y su voz se volvió casi un mandato. —¡Pedro! ¿Cuánto tiempo tengo para entregar los manuscritos? —Lo antes posible —le respondí, siguiéndole la corriente.

El último día de febrero, cumplió. Dejó un cuaderno “Gloria”, comprado para tal fin, en la caja de la parrilla. En una esquela, escribió las condiciones: “Pedro, tenés que editarlo conservando la letra manuscrita para que sea testimonio que lo escribí en Villa Carlos Paz. Y algún día sepan que detrás de las lentejuelas y las marquesinas, esta ciudad también tiene música y poesía”.

Agarré el cuaderno, lo abrí, y no podía creerlo. Salí corriendo hacia la hostería. Mientras esperaba en el salón, la música de Manuel de Falla salía como una mariposa. Pero el juglar ya se había marchado. La enfermedad de Cacho Garay había puesto fin a su verano. Unas lágrimas rodaron por mis mejillas sin saber que no lo volvería a ver, ignorando el guion que el destino ya había escrito.