El violín de los viejos locos

Por Pedro Jorge Solans

(Escritor, periodista y editor)

Las tertulias en El Rancho de la avenida San Martín eran un viaje. Facundo nos transportaba con él a los rincones del mundo que habían dejado huellas en su alma. Uno de sus relatos más recurrentes nos llevaba a las sierras de los Tarahumaras, en México, donde, según él, aprendió que “si no hay viejos locos en la Tierra, es difícil las felicidad”.

Contaba que, al llegar, una mujer lo saludó como lo saludan los atardeceres carlospacenses de tonos narjanjas: “Te saludo, como gorjea la paloma”. Le dijo, y le hicieron beber tesgüino y sintió que un anciano tocaba el violín solo para él.

En medio de esa comarca hambrienta, una niña le había dado una lección inolvidable al preguntarle: “¿Para qué voy a tener hambre si no tengo comida?”. Vio cómo el jugo espeso del peyote hacía volar a los bailarines alrededor del fuego y cómo, en el pueblo de Tomochi, un árbol del que colgaron al poeta guerrero Teporaca no dejaba de verter un líquido sagrado que sanaba el alma.

Esas anécdotas mexicanas cobraron una nueva vida en Villa Carlos Paz con la llegada de dos artistas extraordinarios, oriundos del Chaco: el músico y luthier qom Gregorio Segundo, con su violín de lata, y el poeta wichí Lecko Zamora.

El día que se conocieron fue mágico. Apenas se vieron, Facundo, Gregorio y Lecko coincidieron en que eran parte de una misma familia: la raza humana. Fue un sábado de enero, con el sol festivalero de Cosquín aún en el aire. Gregorio liberó de su violín de lata melodías ancestrales que contaban las leyendas de su pueblo. Facundo, perplejo, tomó un trago de vino.

“Esto es un testimonio increíble”, afirmó. “Sinceramente, el concierto que he escuchado hoy es lo más digno que he visto aquí. Entre la música que emana este violín, la del viejo tarahumara o la de un Stradivarius no hay diferencias. Somos hermanos porque somos hijos de un mismo padre”. Sentenció como si nadie lo escuchara.

Luego, Lecko leyó un poema con su voz montaraz. La poesía llamó a la guitarra del otro comensal, el “Chino” Niveyro, y juntos acompañaron los versos que venían del Gran Chaco. Facundo escuchaba con los ojos cerrados, transportado. De pronto, se irguió.

“Ves”, dijo con firmeza. “La sabiduría es sencilla y bella, y ellos saben de eso. El diablo es un señor almidonado, tan correcto como el hambre y el fraude, sordo para los sonidos de la vida. Por suerte, suele olvidarse de la buena gente”.