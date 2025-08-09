Nota urgente para una tarde casi fria de sábado de agosto

Por Pedro Jorge Solans

Escritor, periodista y editor

La angustia llega así, sin invitación, sobre todo en las tardes frías, aunque, -soleada de soledad- de sábado. Con un ojo cerrado como si solo quisiera ver la mitad. Llega cuando la semana terminó de correr y el domingo aún no empieza su melancolía. Es una pausa extraña, un vacío que se hace más grande cuando la ciudad que te rodea también parece vacía. Y aquí, en Carlos Paz, como allá en Madrid, o en Buenos Aires, o en Quitilipi, o en México, el silencio otoñal o de invierno tiene un peso específico especial. Puede ser abrumador. Pero detenete un segundo. Justo ahí donde estás, sentí el peso de tus pies sobre el suelo. No estás flotando en esa angustia, estás anclado a este preciso instante de bares cerrados, botellas y vasos vacíos.

Ahora, levantá la vista. Mirá cómo la luz de la tarde empieza a rendirse, cómo tiñe de un dorado viejo la cima serrana. Ese sol no está apurado, no le preocupa el mañana. Simplemente es, y en su serena retirada, nos regala un último espectáculo. Las montañas no sienten tu prisa ni tu congoja; han visto pasar miles de tardes como esta y seguirán aquí, inmutables, cuando tu angustia sea solo un recuerdo. Hay una paz enorme en esa permanencia que desafía el vértigo, el paso fugaz de aquellos momentos.

Escuchá. ¿Qué oís cuando el ruido se va? No es, precisamente, el vacío, al contrario, parece el murmullo del viento que baja de las alturas a un ritmo casi imperceptible que hace chocar los sueños contra cualquier símbolo de belleza.

Son tus propias respiraciones ahogadas por muchos días de euforia, y hoy el tiempo se los regalo al verdadero hacedor de esas pulsaciones. Son solo para vos en un concierto privado.

Alimentos no deseables

La angustia se alimenta de dos mentiras: el pasado pudo ser diferente y el futuro es amenazante. Pero esta ciudad vacía tiene un antídoto: el presente, así como el de hoy, puro y duro. Sin nada que hacer, ningún lugar adonde ir, ninguna multitud en la que perderse. Solo estás vos y esta calma que desespera.

No luches contra la sensación. Dejala estar. Imaginate que es como una nube pasajera en este cielo inmenso. Vos no sos la nube, sos el cielo. Quizás esta soledad no es un castigo, es la oportunidad de caminar por una calle y escuchar tus pasos. De sentarte en un banco público sin tener que compartir la vista. De sentir el frío del aire en la cara como un recordatorio de que estás vivo, aquí y ahora.

Esta tarde, la ciudad no te pide nada, ni te exige alegría, ni productividad. Simplemente te sostiene en su quietud. Permitite ser sostenido. Respirá hondo y dejá que este silencio te llene.

Mañana será otro día. Pero esta tarde, esta calma también es tu lugar, y ahora mismo, tu único e irrepetible refugio.