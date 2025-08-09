¿Tendrás tiempo?

¿El poeta tendrá tiempo de pedir perdón?

Y si lo logra, ¿podrá amar en soledad antes de ser consumido por lo efímero? Cómo será el renacimiento de un alma, Será similar, a la reconstrucción de una ciudad borrada de la faz de la Tierra tras ser bombardeada por lo que uno no sabe, por la maldad, por la venganza.

¿Todos mirarán el cielo al amanecer, desde los escombros?

Quién sabe.