Cáncer: No es lo qué decis, sino cómo acompañás

Cuando alguien escucha la palabra cáncer, no solo cambia su vida… también la de todos los que están alrededor. Y ahí aparece el gran desafío:

¿Cómo acompañar sin herir?

¿Cómo estar sin invadir?

¿Cómo dar fuerza sin exigirla?

La mayoría no sabe qué hacer. Algunos se alejan por miedo, otros repiten frases hechas que suenan lindas, pero duelen más de lo que ayudan. Si de verdad querés estar, probá con esto:

Escuchá más que hablar. No hacen falta consejos, hace falta presencia.

Cuidá tus palabras. “Sé fuerte” puede sonar a presión. Mejor: “Estoy acá para vos”.

Ofrecé cosas concretas. Cocinar, acompañar a un turno, hacer un trámite. Eso vale más que un “avisame si necesitás algo”.

Aceptá los silencios. No es rechazo, es parte del proceso.

No olvides quiénes son. Son personas, no “el cáncer”. No los reduzcas al diagnóstico.

Acompañar no es salvar, es abrazar sin condiciones.

Es estar en los días de quimio, pero también en un mate, una risa, una charla corta.

Y tal vez la mayor lección es esta: no hace falta esperar a que alguien tenga cáncer para empezar a acompañar mejor.

Podés empezar hoy, con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, con vos mismo.

Porque al final… ¿cuántas veces dejamos de estar, de escuchar, de abrazar, hasta que la vida nos sacude?

La enfermedad desnuda lo esencial, pero el desafío es aprender a verlo antes.

Si esto te movió, quedate cerca. Todavía hay mucho más para decir, mucho más para aprender y mucho más para transformar.