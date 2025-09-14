Cuando dejamos de pelear y empezamos a escuchar

La enfermedad no es un castigo ni un enemigo.

Es un lenguaje.

Un llamado que nos muestra algo que pide ser mirado con más atención.

El cáncer, en particular, no solo desafía nuestro cuerpo, sino también nuestra manera de pensar, de sentir y de vivir. Nos pone frente a dilemas enormes:

¿Desde dónde lo miro?

¿Desde el miedo, la lucha y la resistencia?

¿O desde la posibilidad de integrar todas las herramientas disponibles —la medicina, las terapias complementarias, la espiritualidad, el apoyo emocional— sin excluir ninguna?

La verdadera trampa no está en elegir un solo camino, sino en cerrarnos a lo que también puede ayudarnos.

No se trata de decir “todo médico” ni de decir “solo lo alternativo”.

Se trata de reconocer que la vida nos pide apertura, flexibilidad y equilibrio.

Cuando dejamos de pelear ciegamente contra la enfermedad, podemos empezar a escuchar lo que viene a mostrarnos.

Cuando integramos, honramos tanto a la ciencia como a la sabiduría ancestral.

Cuando dejamos de polarizar, nos permitimos sanar en más de un nivel: físico, emocional y espiritual.

El verdadero poder no está en la guerra interna, sino en la integración consciente.

Y ahora te pregunto a vos:

¿Desde dónde estás mirando tu propia vida y tus desafíos?

¿Qué herramientas estás dejando afuera por miedo, prejuicio o costumbre?

¿Te animás a abrirte a nuevas formas de sanar, de vivir y de escucharte?

Porque tal vez la enfermedad —o cualquier situación límite— no viene a destruirnos, sino a despertarnos.