En el bar Tantay, ubicado sobre la Ruta 28, en jurisdicción de Villa Santa Cruz del Lago, se comen los mejores sandwiches de bondiola al horno de las sierras de Córdoba.

Este manjar (que lo está poniendo como un reducto gastronómico de culto) se sirve en la esquina de la mítica pescadería «La casa de Juan» y en un triángulo perfecto con la reconocida «Parrilla de Daniel».

La bondiola que cocina uno de los propietarios, Eriel Gutiérrez, proviene de los criaderos de cerdos que tiene en sus campos ubicados en la zona santafesina de Labordeboy y son rigurosamente cuidados.

El secreto del sandwich está bien custodiado por todo el personal y por el socio de Eriel, Alfredo Guasone, apodado el «Gringo Alfred», quien dio precisiones del manjar y sus distintas formas de presentación.