En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bucarest se inaugurará elJardín de poesía "Tudor Arghezi" en la Casa Conmemorativa Tudor Arghezi – Mar?i?or, 26 Mar?i?or Street

Participarán de la ceremonia de plantación de los 20 cerezos, los poetas Sántha Attila (Rumania), Bengt Berg (Suecia), Denver Butson (EE.UU.), Martina Caluori (Suiza), Sylvestre Clancier (Francia), Elisa Donzelli (Italia), Marco Fazzini (Italia), Dinu Flamând (Rumania), Adriana Hoyos (España), Krzysztof Katkowski (Polonia), Christos Koukis (Grecia), Guillaume Métayer (Francia), Víctor Rodríguez Núñez (Cuba), Grégory Rateau (Francia), Christian Sinicco (Italia).

La Embajada de Argentina estará como invitada especial

El proyecto Jardín Poético Tudor Arghezi se llevará a cabo en colaboración con el Movimiento Internacional Bosques de la Poesía, fundado en Villa Carlos Paz en 2020 por los escritores Leopoldo “Teuco” Castilla, Pedro Solans y Aldo Parfeniuk.

Según la Asociación Cultural Iberoamericana, el objetivo del proyecto es animar a poetas de diferentes países a plantar “ bosques poéticos como espacios de memoria, conciencia ambiental y comunión colectiva”. Bosques de la Poesía es un proyecto que se desarrolla en América y España.

Cada poeta invitado al FIPB y que estará presente durante la ceremonia plantará su propio cerezo que llevará su nombre en una placa como recordatorio de su participación en el festival.

El próximo sábado habrá una ponencia sobre Bosques de la poesía a cargo del poeta rumano Dinus Flamand, quien estuvo en el Encuentro Internacional de Poesía en Santa Cruz de la Sierra.

Allí tuvo contacto con Leopoldo Teuco Castilla y plantó un árbol con su nombre en el Bosque de la Poesía de El Triunfo, en Tocota la provincia del oriente boliviano.