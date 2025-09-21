Cómo festejó su cumpleaños 55 Ricardo Petruska en el restó Roma

Uno de los protagonistas gastronómicos del bar restó Roma ubicado en el Opera Fun, Ricardo Petruska festejó a cielo abierto sus 55 años este martes pasado, donde no faltó nada ni nadie de sus allegados en el agasajo.

Recordó a su Uruguay natal. Su esposa Marisa Campos y su madre, arribada expresamente de Montevideo, lo acobijaron en la cabecera de la mesa.

No faltaron sus colegas de Tantay y sus socios-familiares carlospacenses. Fiel a su estilo, el propio Petruska estuvo en cada detalle de la organización, asegurándose de que la velada fuera perfecta. En un claro homenaje a sus raíces, aportó un toque de calidez y nostalgia al ambiente de sus selectos invitados.

