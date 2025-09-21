Poetas internacionales plantaron cerezos en el Bosque de Poesía de Rumania

Bucarest, Rumanía. El compromiso de la poesía con el medio ambiente se extendió a Europa del Este con la inauguración de un "Bosque de la Poesía" en Rumanía.

Poetas de diversas nacionalidades, reunidos en el marco del Festival Internacional de Poesía de Bucarest, plantaron un cerezo cada uno para fundar este nuevo espacio.

La iniciativa fue encabezada por el poeta rumano Dinus Flamand.

Con esta ceremonia, la idea de los "Bosques de la Poesía", se expande por Europa, y después de España, continúan expandiéndose por el continente, uniendo a los vates en un proyecto que combina la creación literaria con la naturaleza.