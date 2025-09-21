Villa Carlos Paz. La vida y obra de Florian Czarnyszewicz, el escritor polaco que encontró en Villa Carlos Paz su hogar y una fuente de inspiración, será homenajeada con la presentación del segundo tomo de su biografía. El evento, abierto al público, contará con la presencia del autor, Bartosz Bajków, quien viajará desde Polonia para la ocasión.

La actividad se llevará a cabo el martes 23 de septiembre en el Auditorio Municipal de Villa Carlos Paz (Liniers 50), desde las 10:30 hasta las 12:30 horas.

Además de la presentación, se realizará un homenaje posterior que incluirá un recorrido por los lugares significativos en la vida del escritor. La programación contempla una visita a la casa donde vivió, una ofrenda floral en el cementerio y la plantación de un árbol en el "Bosque de la Poesía", un gesto que simboliza la conexión entre la naturaleza, la literatura y la memoria.

La presentación es organizada por la Embajada de la República de Polonia en Buenos Aires, la editorial BD y la Municipalidad de Villa Carlos Paz, a través de la Comisión por la Identidad Carlospacense destacando la importancia cultural de Florian Czarnyszewicz para la ciudad.