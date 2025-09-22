Carlos Paz recibe al biógrafo del escritor polaco Florian Czarnyszewicz

Villa Carlos Paz. El destacado politólogo y escritor polaco Bartosz Bajków será recibido por el intendente Esteban Avilés y la Comisión por la Identidad Carlospacense el próximo martes. El intelectual polaco arribará a Carlos Paz para participar en la presentación de la biografía que coescribió sobre la vida del célebre autor Florian Czarnyszewicz, en el marco de la previa de la Segunda Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz a realizarse entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre.

Bajków, nacido en 1978, es coautor (junto a Diana Maksimiuk) de la obra “Florian Czarnyszewicz. Biografía, vol. 1: Desde el Berézina hasta el Río de la Plata”, publicada en 2023. Su visita a la ciudad, donde Czarnyszewicz residió y desarrolló gran parte de su obra, tiene una gran relevancia para el ámbito cultural local y para la comunidad polaca.

Con una sólida trayectoria académica y literaria, Bajków ha publicado en reconocidas revistas como "Arcana" y en diversas obras colectivas, con textos que abarcan temas de investigación histórica como los sucesos de 'Marzo de 1968' en Gdansk. Su trabajo ha sido valorado en Polonia con becas del Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional (2020) y de la Ciudad de Gdansk (2023).

Su presencia en Villa Carlos Paz permitirá profundizar en la figura de Florian Czarnyszewicz y en el legado que dejó en la ciudad, conectando la historia y la cultura polaca con el patrimonio local.

La Comisión por la Identidad Carlospacense será la anfitriona del escritor e intelectual polaco que visitará por primera vez Carlos Paz.