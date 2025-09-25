Vuelve Milei con más deuda bajo el brazo

Termina el periplo estadounidense del presidente Javier Milei, y se vuelve a la Argentina con lo que fue a buscar: aire para salir del paso en su peor crisis política, económica y financiera, desde que asumió hace menos de dos años.

Obtuvo la reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. También se reunió con Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel y responsable por el genocidio en marcha contra el pueblo palestino. Con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, quien lo galardonó con uno de esos premios ignotos que se dan entre sí los exponentes de la extrema derecha mundial (en este caso el premio Global Citizen Award de la fundación Atlantic Council). Pero el verdadero premio fue el salvataje de 20 mil millones de dólares, casi casi como los premios que dan algunas empresas a los empleados del mes. En este caso, bajo la forma de un swap, ese chorro de plata no es para Argentina sino para que el FMI esté seguro de que el año que viene cobrará los vencimientos de deudas anteriores. Es decir, parte de la timba financiera que seguirá atando, y cada vez más, a la Argentina.

Todo esto puede ser aire financiero para el corto plazo, sin embargo, en lo económico es difícil que se modifique en algo el plan que nos ha llevado a la recesión que vivimos, y en lo político habrá que ver si el gobierno se repone un poco del tremendo golpazo del pasado 7 de setiembre. El próximo 26 de octubre hay elecciones de medio término y el escenario está abierto.

Pero lo que dejó el paso de Milei por Estados Unidos, además de las fotos con sus referentes del norte, fue la foto de su segunda intervención en la Asamblea General de la ONU. Allí, sus 15 minutos ante un auditorio semivacío fueron dedicados casi por completo a alabanzas para Trump y a dejar en claro el alineamiento acrítico y absoluto con Estados Unidos e Israel. En contraposición, la mayoría de los países de la ONU condenaron el genocidio de Israel y reconocieron al Estado Palestino. Estamos hablando, inclusive, de países históricamente aliados de Washington y Tel Aviv, como el Reino Unido, Canadá y Australia.

En general, esta 80° sesión de la Asamblea General de la ONU giró en torno al genocidio palestino, y hubo intervenciones muy contundentes, como la de Pedro Sánchez (España) pidiendo un embargo de armas contra Israel, la de Emanuel Macron (Francia) reconociendo al Estado Palestino, o la de Gabriel Boric (Chile) pidiendo que Netanyahu comparezca frente a la justicia internacional para rendir cuentas por sus crímenes. También fueron emblemáticas las intervenciones de Trump y del presidente de Brasil, Lula da Silva.

Mientras Lula habló como un estadista, y no solo en nombre de su país, sino en nombre del Sur Global, la intervención de Trump rayó lo patético. Dijo que ésta es «la edad dorada de Estados Unidos», que el suyo es «el país más fuerte y ninguno se le acerca en economía ni en poderío bélico», que «la actividad económica y los mercados vuelan» y que él construyó «la mejor economía de la historia del mundo». Criticó a la ONU y negó nuevamente el cambio climático. Milei, un día después se esforzó por repetir cada concepto, pero como los poderosos son ingratos con los obsecuentes, más allá del salvataje financiero, Trump dejó en claro que el poder real pasa por otro lado. En medio de la visible tensión con Brasil, dejó una frase elocuente: «Me crucé en los pasillos con el presidente Lula, hablamos 20 segundos, me cayó muy bien, hay química y nos reuniremos la semana que viene para dialogar».