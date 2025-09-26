Quienes son algunos de los escritores extranjeros que participarán en la 2° Feria Internacional del Libro de Carlos Paz

La semana que viene, en los primeros días de octubre, la Comisión por la Identidad Carlospacense dará a conocer la programación completa de las actividades que se desarrollarán durante la Segunda Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz.

El mayor megaevento literario del año contará en esta edición con escritores de Italia, España, Polonia, Cuba y Paraguay, además de representantes de los nacionales, provinciales y locales.

Desde Cuba, arribarán a Villa Carlos Paz, Tomasa González Pérez, titular del Centro Cultural Dulce María Loynaz, quien presentará su libro de ensayo que acaba de ser publicado por la Editorial Letras Cubanas y leerá poemas del poemario que fue publicado por Ediciones Extramuros. En tanto, el ensayista Roberto Julio Rensoli Medina, escritor e historiador, y director del Centro Cultural Quintín Bandera expondrá sobre la actividad cultural que desarrollan los centro literarios en Cuba.

En tanto, desde Italia, llegará el reconocido escritor y traductor Marino Magliani, autor del libro "Carlos Paz y otras mitologías urbanas". Es un prestigioso conferencista que ha expuesto en muchas universidades en Europa y Norteamérica.

Sus relatos breves y extractos de sus obras han aparecido en la revista «Nuovi Argomenti», ha participado en varias antologías, entre ellas Delitti in provincia (Guanda, 2008). Dirige la serie "Xaimaca" (ficción hispanoamericana) y "Senza rotta" por la editorial italiana Arkadia.En mayo de 2021, se publicó la novela histórica Il cannocchiale del tenente Dumont (L'Orma editore), que fue incluida entre las 12 candidatas al Premio Strega 2022. En abril de 2023, en el año del centenario del nacimiento del escritor Italo Calvino, Magliani publicó la novela Il bambino e le isole (Un sogno di Calvino), para la editorial 66thand2nd. Sus obras están traducidas al español, inglés, francés, alemán, neerlandés, rumano, polaco y danés.

Desde España, más precisamente de las Islas Canarias, visitará Carlos Paz, el poeta y gestot cultural Miguel Lange Aguiar, quien disertará sobre la poética de carácter social en estos tiempos y leerá poemas.

Por su parte, Polonia siempre apoirta sus escritores y su cultura por la ligazón con Carlos Paz donde están los restos de su escritor emblemático Florian Czarnyszewicz. Se espera la visita de las ensayistas e investigadoras Dra. Nina Pielacinska Instituto de Literatura y Nuevos Medios Universidad de Szczecin (Polonia) y Adrianna Seniów Instituto de Lingüística de la Universidad de Szczecin (Polonia), quienes además inaugurarán el camino turístico-cultural Czarnyszewicz que va desde la casa donde vivió en Barrio Villa Dominguez hasta su tumba en el cementerio de Carlos Paz.



