Carlos Paz: La astrofísica mejicana Fernanda Clever disertará en el Rizzuto

La astrónoma mexicana Fernanda Clever arribará a Villa Carlos Paz el próximo miércoles 1 de octubre para dar una charla en el Salón Rizzuto a las 19 horas sobre «Crónicas del espacio: Vida y muerte de las estrellas».

La ponencia invita al público a un viaje fascinante a través del cosmos, explorando los misterios que rigen la existencia de las estrellas. La charla se adentrará en sus orígenes, sus procesos de transformación y la profunda lección que nos regalan sobre los ciclos de vida y muerte en el universo.

La exposición busca ir más allá de los datos científicos, reflexionando sobre nuestra efímera existencia como visitantes de este vasto y bello ciclo cósmico. La actividad se desarrollará en el marco del programa previo a la 2° Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz que se celebrará desde el jueves 30 de octubre al 3 de noviembre.

En ese marco, el profesor Carlos Viotti de la Comisión por la Identidad Carlospacense explicó que para hacer más accesible y amena esta reflexión, la propuesta de la licenciada Clever se distingue por un enfoque particular: la divulgación científica será narrada con chispa, humor y la picardía característica del lenguaje mexicano.

Quién es Fernanda Clever

Fernanda Clever es una destacada profesional con una sólida formación en Ciencias y tecnología. Es Física y Científica de Datos, con una trayectoria especializada en el campo del machine learning, el análisis de datos y el desarrollo de modelos predictivos aplicados en áreas como la detección de fraude, la segmentación de clientes y la evaluación de riesgos.

Actualmente, se desempeña como Data Engineer en Mercado Libre, y previamente ocupó el rol de Data Scientist en Coppel.

Su formación académica se complementa con una Maestría en Ciencias (Astrofísica) por la UNAM, la cual obtuvo con mención honorífica.

A lo largo de su carrera, ha fortalecido su perfil con experiencia en docencia, investigación y divulgación científica, así como con participación en congresos tanto nacionales como internacionales.