Carlos Paz: La astrofísica mejicana Fernanda Clever disertará en el Rizzuto

En la previa de la Feria Internacional del Libro
Carlos Paz: La astrofísica mejicana Fernanda Clever disertará en el RizzutoAsí lo anunció la Comisión por la Identidad Carlospacense, será este miércoles 1 de octubre a las 19 horas.
La astrónoma mexicana Fernanda Clever arribará a Villa Carlos Paz el próximo miércoles 1 de octubre para dar una charla en el Salón Rizzuto a las 19 horas sobre «Crónicas del espacio: Vida y muerte de las estrellas».
La ponencia invita al público a un viaje fascinante a través del cosmos, explorando los misterios que rigen la existencia de las estrellas. La charla se adentrará en sus orígenes, sus procesos de transformación y la profunda lección que nos regalan sobre los ciclos de vida y muerte en el universo.
La exposición busca ir más allá de los datos científicos, reflexionando sobre nuestra efímera existencia como visitantes de este vasto y bello ciclo cósmico. La actividad se desarrollará en el marco del programa previo a la 2° Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz que se celebrará desde el jueves 30 de octubre al 3 de noviembre.
En ese marco, el profesor Carlos Viotti de la Comisión por la Identidad Carlospacense explicó que para hacer más accesible y amena esta reflexión, la propuesta de la licenciada Clever se distingue por un enfoque particular: la divulgación científica será narrada con chispa, humor y la picardía característica del lenguaje mexicano.
Quién es Fernanda Clever
Fernanda Clever es una destacada profesional con una sólida formación en Ciencias y tecnología. Es Física y Científica de Datos, con una trayectoria especializada en el campo del machine learning, el análisis de datos y el desarrollo de modelos predictivos aplicados en áreas como la detección de fraude, la segmentación de clientes y la evaluación de riesgos.
Actualmente, se desempeña como Data Engineer en Mercado Libre, y previamente ocupó el rol de Data Scientist en Coppel.
Su formación académica se complementa con una Maestría en Ciencias (Astrofísica) por la UNAM, la cual obtuvo con mención honorífica.
A lo largo de su carrera, ha fortalecido su perfil con experiencia en docencia, investigación y divulgación científica, así como con participación en congresos tanto nacionales como internacionales.