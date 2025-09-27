Rafael Felipe Oteriño abrirá la Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz se prepara para el evento cumbre de su calendario cultural. La Segunda Feria Internacional del Libro, que tendrá lugar desde el jueves 30 de octubre hasta el lunes 3 de noviembre. El foro literario, emplazado en el corazón cívico de la ciudad, en la Plaza de la Cultura (Plaza de los Artesanos), no solo consolida su continuidad, sino que dará otro salto cualitativo con una programación que contiene actividades donde participarán escritores de España, Italia, Polonia, Cuba y México, y grandes maestros de la literatura nacional, provincial y local. Además, su apertura estará a cargo del poeta, ensayista y académico Rafael Felipe Oteriño, quien será distinguido con el máximo galardón que otorga la ciudad: la Medalla del Centenario.

La apertura oficial se realizará el jueves 30 de octubre a las 19:30 horas. El acto contará con la presencia del intendente Esteban Avilés y los miembros de la Comisión por la identidad carlospacense, sellando el compromiso institucional que la cultura y la reflexión literaria son pilares irrenunciables en el proyecto de la ciudad. Sin embargo, todos los reflectores apuntan hacia el orador principal, cuya trayectoria y posición otorgarán a la feria un sello de prestigio inigualable.

Rafael Felipe Oteriño: El Poeta entre la Ley y la Palabra

La presencia de Rafael Felipe Oteriño, actual presidente de la Academia Argentina de las Letras (AAL), marcará un hito en la historia de la feria. Oteriño no es solo el titular de la máxima institución del idioma en el país; es una figura especial cuya vida ha conjugado el rigor de la ley con la sensibilidad de la poesía.

Nacido en 1945, Oteriño forjó su intelecto en la Universidad Nacional de La Plata, donde cursó estudios de Derecho y Letras. Logró una profunda y laureada carrera poética y ensayística. Ha publicado alrededor de trece libros de poesía —entre ellos, obras esenciales como Altas lluvias, La colina y Lengua madre— y dos volúmenes de ensayos dedicados a la reflexión sobre la creación poética.

Su obra ha sido reconocida con distinciones de la talla del Premio Konex de Poesía, el Premio Nacional Esteban Echeverría y el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, confirmando su lugar en la vanguardia de la literatura nacional. Elegido académico de número para el sillón "Carlos Guido y Spano", su llegada a la presidencia de la AAL —y su membresía correspondiente de la Real Academia Española— lo convierten en el custodio de la lengua y un embajador cultural de primer orden.

Su disertación inaugural no será una mera formalidad, sino una verdadera cátedra magistral, donde se espera que Oteriño comparta su visión sobre la poesía como un modo de conocimiento, una búsqueda de la verdad y un baluarte contra el "pensamiento único". Su participación eleva el tono intelectual del evento, afirmando que Villa Carlos Paz no solo se interesa por la difusión, sino por la calidad y el pensamiento profundo.

Un Foro Global para la Identidad Local

Con la vara alta que impone Oteriño, la Segunda Feria Internacional del Libro se perfila como un espacio de diálogo transcontinental. El programa acogerá a un selecto grupo de escritores provenientes de diversas naciones de Europa y América, estableciendo un fecundo intercambio cultural que transforma a la Plaza de la Cultura en un nodo de encuentro global.

Este perfil internacional se complementa con una necesaria plataforma para el talento nacional, provincial y local. Poetas, novelistas y ensayistas argentinos compartirán escenario, demostrando que la vitalidad de la literatura reside tanto en los grandes nombres como en las voces que emergen del propio territorio cordobés. Este cruce entre la excelencia académica, representada por el presidente de la AAL, y la efervescencia local, asegura que la Feria será un espacio donde el lector podrá encontrar desde el ensayo más riguroso hasta la poesía más cercana.

La Segunda Feria Internacional del Libro es una inversión en el capital simbólico de la ciudad. Al convocar a la máxima jerarquía de las letras argentinas para su inicio, Villa Carlos Paz consolida su imagen como un destino que ha sabido equilibrar la tradición turística con una ambición cultural seria y sostenida. La cita, que se extiende del jueves 30 de octubre al lunes 3 de noviembre, es ineludible para quienes reconocen en los libros la base de la cultura y la inteligencia cívica.