Tres exposiciones inauguran el Otoño Cultural Iberoamericano 2025

El Otoño Cultural Iberoamericano (OCI b) celebra su 18.º aniversario con la inauguración de tres exposiciones que abrirán sus puertas el próximo 1 de octubre en la Casa Colón de Huelva. La programación, organizada por el Ayuntamiento de Huelva y la Asociación Cultural Iberoamericana, se extenderá hasta el 16 de octubre e incluirá propuestas de fotografía, pintura y escultura.

En la Sala Río Odiel se presentará la muestra “Espacios”, donde confluyen la fotografía de Silvia Coggiola y las obras de pintura y escultura de Patricia Vannuchi. La propuesta busca dialogar entre distintas disciplinas artísticas para reflexionar sobre la noción de lugar y memoria.

Por su parte, la Sala de Los Brazos recibirá la exposición de escultura “Euphoria Subliminal”, del artista Piero Troiani. La muestra explora lo sensorial y lo simbólico a través de materiales que evocan paisajes internos y universos compartidos.

Finalmente, la Sala Río Tinto será escenario de la muestra fotográfica “El tiempo de Alicia”, de Santiago García Galván. Su serie retrata momentos urbanos que combinan identidad, memoria y poética visual, invitando al espectador a una experiencia íntima y reflexiva.

Las tres exposiciones abrirán en simultáneo el 1 de octubre a las 11 horas y permanecerán habilitadas hasta el 16 de octubre, en un marco que refuerza el vínculo cultural entre España e Iberoamérica.