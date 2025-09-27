Vanitas y poesía: el OCIb abre su IV Ciclo Literario con homenajes y exposiciones

El XVIII Otoño Cultural Iberoamericano (OCI b 2025) continúa su programación con el IV Ciclo Literario 4 Letras, que se celebrará el 30 de septiembre y el 1 de octubre en el Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur. Coordinado por el escritor José Juan Díaz Trillo, este espacio ya consolidado se ha transformado en un punto de encuentro con la palabra poética.

La edición de este año tendrá un fuerte acento femenino al rendir homenaje a dos figuras esenciales de la poesía contemporánea. Por un lado, la afgana Nadia Anjuman (1980-2005), quien escribió en la clandestinidad bajo el régimen talibán y dejó como testamento literario Flor de humo, una obra que aún resuena como símbolo de resistencia y memoria. Por otro lado, la española Ángela Figuera Aymerich (1902-1984), cuya obra transitó desde la intimidad hacia la poesía social marcada por la Guerra Civil y la represión franquista, con títulos como Mujer de barro o Belleza cruel.

Además, la pintora andaluza María Jesús Casermeiro presentará su proyecto “Vanitas”, una serie de piezas que recuperan los símbolos barrocos —calaveras, relojes, flores marchitas y espejos— para reflexionar sobre el paso del tiempo y el diálogo entre arte visual y poesía.

El ciclo se completa con la celebración de los 50 años de la Editorial Hiperión, fundada por Jesús Munárriz en 1975. Con un catálogo cercano a los 600 títulos, Hiperión se ha consolidado como referente de la poesía en lengua española, publicando tanto a grandes clásicos como a nuevas voces descubiertas a través del Premio Hiperión. Entre sus publicaciones se encuentran las obras completas de las homenajeadas Nadia Anjuman y Ángela Figuera Aymerich.

El presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana, Jaime de Vicente, destacó que esta cuarta edición del ciclo reafirma a Huelva como un foro literario y de diálogo cultural, dentro de la extensa programación del OCIb 2025, que se extenderá hasta diciembre con actividades artísticas en toda la ciudad y la provincia.