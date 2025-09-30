Represión digital en el Perú y guerra interna en Estados Unidos

Distintos conflictos internos marcan la agenda de la política internacional, sobre todo en el continente americano, con algunas novedades.

En el Ecuador, 8 provincias están en estado de excepción y cinco de ellas con toque de queda, producto de un estallido social contra las políticas neoliberales del gobierno de Daniel Noboa. La gota que colmó el vaso fue el aumento en el precio de los combustibles, haciendo que salieran a la calle los transportistas, conjuntamente con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). El epicentro de las protestas está al norte, en la región de Imbabura, y principalmente, en la ciudad de Otavalo, donde ya hubo un comunero muerto por la represión policial. A este marco se suman los colectivos feministas que salen a la calle en reclamo de una ley de aborto seguro. En todos los casos, la única respuesta del gobierno de Noboa es con palos y gases, muy al estilo mano dura de Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

No hay que ir muy lejos, al sur el Perú también sigue incrementando su tensión social, con manifestaciones populares que ya llevan semanas contra el gobierno de Dina Boluarte, aliada de un congreso absolutamente desprestigiado desde hace años. Las protestas sociales son contra la corrupción generalizada, pero también contra los programas económicos neoliberales y la falta de futuro para los jóvenes. Desde enero de este año, se calcula que 500 mil jóvenes emigraron del Perú en busca de mejores horizontes.

Pero hay dos novedades en las protestas peruanas. Por un lado, que son encabezadas por la llamada «Generación Z», la misma que hace dos semanas incendió literalmente Nepal, es decir, jóvenes de entre 15 y 22 años que se comunican y organizan principalmente por redes sociales. Quizá habiendo tomado nota de eso, el gobierno peruano está implementando un nuevo método de represión. Ya no bastan solo los palos y los gases, ahora también hay que pegar donde más duele: en la vida virtual.

El régimen de Boluarte está incurriendo en el doxing o doxeo, que se basa en revelar información privada u oculta de algún usuario de cualquier plataforma digital con el fin de provocarle un perjuicio, moral o económico. El término viene de «docs» (abreviatura de documentos). Esta práctica puede ser sufrida por quienes hayan volcado algún tipo de información íntima en redes, y puede ir desde la divulgación de la cara real de una persona detrás determinado perfil, al extremo de difundir el domicilio personal. Además, se presta para otro tipo de ataques, en el caso del régimen peruano, la supresión de identidad y hasta la suplantación de identidad, usando falsamente la figura del terrorista para cancelar a una persona que solo está protestando. Recordemos que, en el Perú, el concepto de terrorismo es muy sensible, por la historia reciente del país, en torno a Sendero Luminoso.

Guerra contra su propio pueblo

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump sigue abriendo frentes de conflicto, tanto hacia afuera como hacia adentro. No puede terminar con la Guerra de Ucrania, como había prometido, y ahora tensa la cuerda con Rusia denunciando sobrevuelos en Alaska. Con China, va y viene, tanto en la guerra comercial como sobre la cuestión de la provincia rebelde de Taiwán. Con Venezuela pareciera que todo depende del ánimo con que se levanta para ver si hunde o no alguna otra lancha acusando a las víctimas de narcotraficantes. Y en relación al genocidio de Israel contra el pueblo palestino, tampoco puede mostrar ninguna solución.

Pero hacia adentro también parece vivir del conflicto, y a la guerra contra los inmigrantes ahora le suma un ataque más generalizado a todo aquel que ose cuestionar sus políticas. Luego de haberlo hecho con Los Ángeles y con Washington, ahora manda militares a Portland, la ciudad más importante del estado de Oregon, en la Costa Oeste. Ante las manifestaciones populares contra las políticas antiinmigración y contra los verdaderos campos de concentración que implementó, mandó tropas federales.

En su justificación, Trump dijo: «Portland está devastada por la guerra y los ataques antifa y de otros terroristas, por eso autorizo el uso de la fuerza total si es necesario». Su principal asesor, Stephen Miller, declaró en el mismo sentido: «Existe una sedición terrorista nacional en contra del gobierno federal». Todas estas declaraciones recuerdan a las que hiciera el ex presidente chileno Sebastián Piñera en 2019 cuando dijo que «su gobierno estaba afrontando una guerra interna». Fue prácticamente el inicio del final de su gobierno.

Ante las declaraciones de guerra de Trump, la gobernadora de Oregon, Tina Kotek aseguró: «No hay amenazas a la seguridad nacional, y en Oregon no necesitamos fuerzas federales». En tanto, el alcalde de Portland, Keith Wilson, fue categórico: «El presidente Donald Trump no encontrará aquí ni anarquía ni violencia, a menos que planee cometerlas él mismo».