Los inventores del narcotráfico son Inglaterra y Estados Unidos

Días atrás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que había ordenado el hundimiento en el Caribe de un buque venezolano «que llevaba drogas», causando la muerte de 11 personas. Luego de eso, mandó aviones de combate a Puerto Rico, que, a esta altura, se parece mucho a una gran base militar que amenaza, no solo a Venezuela sino a toda América Latina y el Caribe.

Lo que a todas luces es más que cuestionable, fue presentado como un mérito y un orgullo, y para peor, sin mostrar ningún tipo de pruebas sobre el supuesto carácter de narcotraficante de la embarcación.

Con ocho buques de guerra, un submarino nuclear, cuatro mil marines y 1,200 misiles desplegados en el Mar Caribe, parece ilógico hundir un barco, por más narcotraficante que sea, pudiendo apresarlo. Apresándolo, no sólo se puede hacer justicia con los supuestos delincuentes, sino extraerles información valiosa sobre los cárteles y las distintas rutas del narcotráfico.

Pero cuando se ve que sin ninguna necesidad se mata, se destruye, queda claro que la intención era que no quedara nada, porque algo tiene que ocultar el atacante. Puede ser que haya sido realmente un barco del narcotráfico. Puede que no. Puede ser incluso que sea una operación de falsa bandera de Estados Unidos en el Caribe, al que siempre consideró «Mare Nostrum» o «Patio Trasero».

Recordemos solo dos en la historia: el hundimiento del acorazado USS Maine, el 15 de febrero de 1898 en el puerto de La Habana, causando la muerte de 266 soldados estadounidenses. Ese hecho nunca fue esclarecido, pero le sirvió a Estados Unidos para declarar la guerra a España y robarse sus colonias de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Tampoco se aclaró nunca la posible participación de la Central de Inteligencia Americana (CIA) en la explosión del buque francés La Coubre, el 4 de marzo de 1960. También en el puerto de La Habana.

Con estas actitudes, están reconociendo implícitamente el enorme fracaso en controlar el narcotráfico en su país y las redes de distribución internas.

Nueva Doctrina de la Seguridad Nacional

En estos tiempos, una nueva Doctrina de la Seguridad Nacional sobrevuela el continente. En una cumbre de 1954, curiosamente en Caracas, el Pentágono reunió a los jefes de los ejércitos de la región y bajó una línea contundente: el enemigo comunista ya no estaba solo detrás de la llamada Cortina de Hierro, sino dentro de nuestros países, por eso era necesario transformar los ejércitos latinoamericanos en ejércitos de ocupación de sus propios pueblos, ejércitos especializados en la guerra contrainsurgente. Surgió la Escuela de las Américas, que funcionó primero en Panamá y luego en el estado de Georgia (Estados Unidos), donde jerarcas militares de todo el continente se especializaron en torturar, matar y desaparecer a ciudadanos comunes.

Durante décadas, la excusa fue el «enemigo comunista». Hoy, la nueva Doctrina de la Seguridad Nacional que baja Washington a todo el continente encontró otros enemigos públicos: los narcotraficantes y los terroristas. Con esas acusaciones, muchas veces infundadas, se ataca a los verdaderos objetivos: inmigrantes, pueblos originarios o cualquiera que luche por una vida mejor o por sus derechos.

Mirá quién habla

Sin embargo, si de narcotraficantes queremos hablar, deberíamos empezar por los anglosajones que encarnan el proyecto imperialista atlantista. La primera vez que se usó drogas como armas de guerra fue en las dos guerras del Opio. Fue el Imperio Británico, que a mediados del siglo XIX estaba desesperado por abrir el enorme mercado chino, que permanecía cerrado herméticamente desde hacía milenios. Los ingleses encontraron una forma, llevar el opio que producían en sus factorías de la India, e introducirlo clandestinamente en China para ir corrompiendo a su población. China reaccionó para defenderse y hubo dos guerras, una entre 1839 y 1842 (cuando los ingleses se quedaron con Hong Kong) y otra entre 1856 y 1860. Ganó el narcotráfico del Reino Unido y en China sobrevino lo que llaman «el siglo de la humillación», hasta la Revolución de 1949.

Grandes alumnos de los ingleses, los estadounidenses no se quedaron atrás, y también usaron las drogas y el narcotráfico como arma geopolítica. En la misma guerra civil china, los Estados Unidos no dudaron en usar estos métodos cuando la CIA ayudó a contrabandear opio desde China y Birmania a Tailandia, utilizando empresas de fachada como Air América para financiar al Kuomintang (las fuerzas nacionalistas y anticomunistas chinas).

En su libro «La política de la heroína en el sudeste asiático», Alfred McCoy revela ya en 1972 cómo la CIA se involucró en una red de narcotráfico para sostener operaciones de inteligencia y guerra encubierta en el llamado «Triángulo de Oro» de esa región.

Pero las víctimas no eran solamente extraños, sino los propios soldados estadounidenses, sobre todo en la Guerra de Vietnam, quienes, para poder soportar el estrés y los traumas propios de una guerra, eran provistos de marihuana y heroína. Esas prácticas producían el mismo desastre social que habían producido los ingleses en China un siglo antes. Los soldados estadounidenses, afectados por altísimas dimensiones de adicción, llevaron su karma de vuelta a sus pueblos y ciudades, ayudando a propagar el problema de las drogas dentro de la geografía de los Estados Unidos.

Por todo esto, si Donald Trump quiere realmente ayudar a su pueblo con el problema de las adicciones, no será amenazando a países latinoamericanos, ni hundiendo barcos que ahora nunca sabremos si llevaban realmente lo que él dice que llevaban.