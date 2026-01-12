Villa Carlos Paz: Retrato de una esquina con memoria: la última cuadra de la Pellegrini

En la última cuadra de la estratégica calle Pellegrini, en la banda norte de Villa Carlos Paz —allí donde la ciudad se preparaba para entregarse a la avenida Uruguay en el corazón de Villa Suiza—, palpitó durante décadas una agitada vida social. Era un vecindario donde los protagonistas se iban tomando la posta para sostener una identidad hoy inolvidable.

En la fotografía que ilustra esta reseña, el tiempo parece haberse detenido. Se ve a un grupo de jóvenes rodeando al famoso peluquero italiano "don Fiore". Oriundo de Fiesole, aquel antiguo pueblo etrusco que mira a Florencia desde su colina, don Fiore era un personaje irrepetible: amante del ajo y conversador incansable, tenía la maña de cortarte el pelo mientras desgranaba los relatos de su "poca" participación en la Segunda Guerra Mundial.

Acompañan la imagen don Ángel Bertagnolli, eximio carpintero, yerno de don Pedro Rigazio y padre de Gustavo y Telma. También aparece Silvano Trieste, cuya familia regenteaba la hostería en la mítica esquina de Pellegrini y Bialet Massé. Entre don Fiore y don Ángel, asoma el rostro de Edgardo Tessarolo.

Indudablemente, en ese brindis capturado por la lente, están ausentes pero presentes en el recuerdo nombres que forjaron la zona: Beto y Mirta Montoya del restaurante Maná; Manuel González Pardo, de la inmobiliaria González; los Andorno, del recientemente demolido Hotel Italiano; y Roberto Rubiolo, de los famosos alfajores Prica, entre tantos otros que hicieron ese mundo aparte.